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В Крыму возвели заграждение на границе с Украиной

08:49 28.12.2018
Фото : пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

На севере Крыма завершились работы по возведению заграждения на российско-украинском участке границы, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского пограничного управления ФСБ.

Комплекс охранной сигнализации также ввели в эксплуатацию.

В ведомстве пояснили, что строительство заграждения связано с угрозами прорыва украинских диверсантов. Кроме того, оно позволит пресечь контрабанду оружия, топлива, алкоголя, наркотиков

Длина инженерных сооружений — более 60 километров. На рубеже находятся несколько сотен датчиков различного типа действия, в том числе оснащенные системами телевизионного видеонаблюдения для контроля за местностью ночью.

Также на границе установили два сигнализационных комплекса с вибрационными и радиолучевыми датчиками.

Отмечается, что такие же системы охраны границы применяются на севере России и на Дальнем Востоке, "а также в районах с наиболее острой обстановкой".

Темы: Крым, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ), Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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28.12.2018, 15:00
Гость: 123

а ведь все это одна страна - Россия..
надо было кончать иудеобандеровцев в 2014м, а не в поддавки играть.
28.12.2018, 14:56
Гость: такс

По данным Росстата всё меньше людей приезжают в РФ на заработки По этому мера своевременная
28.12.2018, 14:08
Гость: Сергей_К

Более того, эта система может даже определить
.
НАПРАВЛЕНИЕ движения нарушителя.
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