В Крыму возвели заграждение на границе с Украиной

08:49

На севере Крыма завершились работы по возведению заграждения на российско-украинском участке границы, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского пограничного управления ФСБ.

Комплекс охранной сигнализации также ввели в эксплуатацию.

В ведомстве пояснили, что строительство заграждения связано с угрозами прорыва украинских диверсантов. Кроме того, оно позволит пресечь контрабанду оружия, топлива, алкоголя, наркотиков

Длина инженерных сооружений — более 60 километров. На рубеже находятся несколько сотен датчиков различного типа действия, в том числе оснащенные системами телевизионного видеонаблюдения для контроля за местностью ночью.

Также на границе установили два сигнализационных комплекса с вибрационными и радиолучевыми датчиками.

Отмечается, что такие же системы охраны границы применяются на севере России и на Дальнем Востоке, "а также в районах с наиболее острой обстановкой".