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Путин подписал закон об отмене национального роуминга

09:13 28.12.2018
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Владимир Путин подписал федеральный закон о ликвидации национального роуминга в России. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно новым правилам, стоимость услуг связи не будет зависеть от региона пребывания абонента. Также отмечается, что абонент оплачивает телефонное соединение, установленное с вызываемым собеседником, находящимся за пределами России.

Закон вступит в силу первого июня 2019 года.

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг работает внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.

Ликвидации роуминга предшествовали многолетние обсуждения, напоминает РИА Новости.

Летом прошлого года ФАС вынесла предупреждение "большой четверке" и потребовала решить проблему необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг, что фактически означает его отмену. Этот спор закончился в августе, когда все игроки рынка выполнили требования регулятора.

Процесс отмены национального роуминга шел параллельно и завершился быстрее. В августе 2017-го ФАС возбудила дела против крупнейших операторов, в марте нарушения были устранены, а дела закрыты.

Темы: Мобильная связь и сотовые операторы, Связь и телекоммуникации, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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28.12.2018, 16:03
Гость: stalker

А такие затраты. Если у того или иного оператора связи нет своих офисов и своего оборудования в том или ином регионе, он вынужден сначала подключаться к другому оператору связи, имеющему все это в данном регионе, и уже используя его сеть обеспечивать связь своим клиентам. А за это денежки надо платить как за услуги сторонней организации. Все просто.
28.12.2018, 14:58
Гость: 123

им придется за счет чего-то свои затраты компенсировать
--
какие такие затраты у них возникают при звонке из ростова в севастополь...?
они сами себе эти затраты придумывают.
как верно отметили уже, корень зла в олигополии которую по сути создало и поддерживает государство.
в ес такая же байда была и такие же стенания.. и ничего.
28.12.2018, 12:01
Гость: Появление

этого закона говорит об отсутствии какой либо конкуренции между операторами связи, и законом это не исправить.
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