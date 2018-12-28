Путин подписал закон об отмене национального роуминга

09:13

Владимир Путин подписал федеральный закон о ликвидации национального роуминга в России. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно новым правилам, стоимость услуг связи не будет зависеть от региона пребывания абонента. Также отмечается, что абонент оплачивает телефонное соединение, установленное с вызываемым собеседником, находящимся за пределами России.

Закон вступит в силу первого июня 2019 года.

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг работает внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.

Ликвидации роуминга предшествовали многолетние обсуждения, напоминает РИА Новости.

Летом прошлого года ФАС вынесла предупреждение "большой четверке" и потребовала решить проблему необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг, что фактически означает его отмену. Этот спор закончился в августе, когда все игроки рынка выполнили требования регулятора.

Процесс отмены национального роуминга шел параллельно и завершился быстрее. В августе 2017-го ФАС возбудила дела против крупнейших операторов, в марте нарушения были устранены, а дела закрыты.