12:14

Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Работа над документом велась в общей сложности 8 лет. Впервые он был внесен в Госдуму осенью 2010 года. Осенью 2016 года Путин обратил внимание на важность принятия данного закона и дал соответствующее поручение правительству РФ.

Закон предусматривает меры по защите животных от жестокого обращения, а также по обеспечению безопасности и законных интересов граждан при взаимодействии с животными.

Так, документ полностью запрещает умервщление животных под каким бы то ни было предлогом, предусматривает создание специальных приютов, запрещает бои с участием животных.

Вводится запрет на избавление от животных без передачи их новому владельцу или помещения в приют. Вводится запрет на содержание животных в барах, ресторанах. Запрещается пропаганда жестокого обращения с животными.

Также вводится однозначный запрет на содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях, на садовых участках и так далее. Документ вводит запрет на работу контактных зоопарков, которые функционируют в торговых центрах. Вводятся правила выгула, в том числе потенциально опасных пород собак (обязательны намордник, поводок, ошейник).

Закон вводит площадки, специально отведенные места для выгула собак, правила выгула, приюты и правила содержания.

Также, согласно закону, отлов животных должен сопровождаться видеофиксацией, размещением информации о животных, попавших в приюты.

Вводится не только государственный надзор, в том числе ветеринарный, но и общественный контроль со стороны волонтеров и зоозащитников.