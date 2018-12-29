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Медведев утвердил правила передачи персональных данных россиян в МВД и ФСБ

19:44 29.12.2018
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления оператором единой информационной системы персональных данных граждан РФ в Министерство внутренних дел РФ и Федеральную службу безопасности РФ. 

В постановлении отмечается, что ведомства могут запрашивать такую информацию "в целях обеспечения обороны страны, безопасности государства, охраны правопорядка и противодействия терроризму". МВД и ФСБ смогут получать сведения по запросу, к которому могут быть приложены фото и видеозапись человека, данные о котором необходимо получить, сообщает ТАСС.

Причем если лицо, в отношении которого делается запрос, известно, но ведомства не располагают его фотографией или образцом голоса, то оператор обязан предоставить такие данные при их наличии в системе.

Ответ на запрос МВД и ФСБ должен быть предоставлен безвозмездно в течение одного дня.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Правительство России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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30.12.2018, 02:42
Гость: ABCD

Как говорил мой прапорщик в армии- "на заборе было ххххх написано, я чуть ххх не сломал..."
Мало ли что пишут в конституции. Она в России чисто декларативная и номинальная, для красоты что ли.
30.12.2018, 01:43
Гость: ABCD

Гражданину то может и нечего боятся в плане своей совести и законопослушности, но стоит уже боятся самих МВД и ФСБ. И ту ваша порядочность для господ у которых труселя с лампасами, не будет иметь никакого значения.
30.12.2018, 01:41
Гость: XeX

Ага, давай, ольгинец, рекламируй хозяев своих хозяев :) Втюхивай туфту про то "как у них". Все равно люди знают, что это нарушение конституции РФ и должно быть немедленно оспорено в суде.
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