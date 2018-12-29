В Госдуме заявили о бесполезности реформ без отказа населения от алкоголя

11:48

Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») заявил, что подготовка и принятие реформ, направленных на развитие России, будет бесполезным, если население не откажется от употребления алкоголя.

Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».

«Россия освобождается от пут алкогольной зависимости, вот это должно быть главным трендом, потому что все наши инновации, реформы, федеральные и национальные проекты превратятся в труху, если будут применяться к пьяному населению. Зависимое от алкоголя население не способно оценить всего этого. Это население без будущего, а мы должны выбирать Россию будущего!» - заявил В.Милонов.

Ранее Милонов предложил политикам публично отказаться от употребления алкоголя.