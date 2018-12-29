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В Госдуме заявили о бесполезности реформ без отказа населения от алкоголя

11:48 29.12.2018
Виталий Милонов
Фото с сайта duma.gov.ru
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Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») заявил, что подготовка и принятие реформ, направленных на развитие России, будет бесполезным, если население не откажется от употребления алкоголя.

Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».

«Россия освобождается от пут алкогольной зависимости, вот это должно быть главным трендом, потому что все наши инновации, реформы, федеральные и национальные проекты превратятся в труху, если будут применяться к пьяному населению. Зависимое от алкоголя население не способно оценить всего этого. Это население без будущего, а мы должны выбирать Россию будущего!» - заявил В.Милонов.

Ранее Милонов предложил политикам публично отказаться от употребления алкоголя.

Темы: Россия, Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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29.12.2018, 16:35
Гость: Арнольд

Подсел на кофе, зависимость многократно сильнее. Но зато алкоголь вообще не хочется, ни в каком виде. Так, за компанию выпью, но без всякого удовольствия
29.12.2018, 16:32
Гость: Знаю случаи, когда

бомжи-алкоголики стали нормальными людьми, но здоровье не вернешь, это точно!
29.12.2018, 16:23
Гость: Александр М

Что они там в Думе курят? Просто интересно...
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