]]> ]]>
Главная В России Новости

Песков рассказал о планах Путина на Новый год

10:09 29.12.2018
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев

Президент России Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"До последних, собственно, минут года у него есть какие-то встречи рабочие, это неизбежно. Еще и важный визит будет - Александр Григорьевич Лукашенко приедет, много совещаний рабочих еще есть. Есть и мероприятия, которые будут интересны, наверное, всей стране, не буду их анонсировать, но будут такие тоже предновогодние спортивные мероприятия. А сам Новый год - в кругу родных и близких", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 1".

Темы: Праздники в России и за рубежом, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.12.2018, 16:12
Гость: Тартюф...

Да пусть Новый год где хотел бы встречал,
С ним лишь бы ограбленных не поздравлял,
Которым он возраст взвинтил пенсионный,
Избравших его обманув миллионы!
29.12.2018, 15:53
Гость: А кто это?

А близкие - это кому он получку положил в 100 раз больше, чем себе и в 50000 раз больше средней по стране?
Зарплатой это не назовешь...
29.12.2018, 14:59
Гость: Евгений В

Плевать на него вместе с Песковым. Даже по ТВ на них смотреть противно,
Все комментарии (10)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.