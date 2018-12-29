Песков рассказал о планах Путина на Новый год

10:09

Президент России Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"До последних, собственно, минут года у него есть какие-то встречи рабочие, это неизбежно. Еще и важный визит будет - Александр Григорьевич Лукашенко приедет, много совещаний рабочих еще есть. Есть и мероприятия, которые будут интересны, наверное, всей стране, не буду их анонсировать, но будут такие тоже предновогодние спортивные мероприятия. А сам Новый год - в кругу родных и близких", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 1".