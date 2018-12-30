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Путин поздравил мировых лидеров с наступающим Новым годом

13:15 30.12.2018
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин в преддверии Нового года направил поздравительные послания первым лицам 40 стран, а также руководителям крупнейших международных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В направленных телеграммах центральное внимание уделялось двусторонним отношениям и выражалась надежда на их развитие и укрепление. Так, в послании президенту США Дональду Трампу российский лидер отметил, что российско-американские отношения — важнейший фактор обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности. По словам Путина, Москва открыта к диалогу с Вашингтоном «по самой обширной повестке дня».

В поздравлении, направленном главе Китая Си Цзиньпину, говорится, что отношения «всеобъемлющего доверительного партнерства» между Россией и КНР достигли беспрецедентно высокого уровня. Путин отметил динамичный рост товарооборота и «хорошую отдачу» от усилий Москвы и Пекина в решении региональных и глобальных проблем.

В послании президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Ангеле Меркель российский лидер подчеркнул, что Москва и Берлин обрели большой опыт сотрудничества в различных областях, важного для всей Европы. Президент выразил надежду на продолжение совместной работы по реализации крупных проектов в сферах экономики, культуры, науки и образования.

Путин также поздравил с наступающими праздниками королеву Великобритании Елизавету II и премьер-министра Терезу Мэй. Глава российского государства пожелал им и членам их семей крепкого здоровья, счастья и успехов, а британскому народу — благополучия и процветания.

Послание было направлено и президенту Сирии Башару Асаду. В нем Путин подчеркнул, что Россия будет и впредь оказывать содействие правительству и народу Сирии в борьбе против терроризма и в защите суверенитета и территориальной целостности страны.

В послании для президента Франции Эммануэля Макрона говорится, что российско-французские отношения имеют большой потенциал, что подтвердили недавние встречи и переговоры лидеров двух держав.

«Рассчитываю на продолжение совместной работы по развитию взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами в различных областях, а также по решению актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня», — отметил Путин.

Кроме того, президент России поздравил генсека ООН Антонио Гутерреша, директора Международного валютного фонда Кристин Лагард, почетного президента Международного олимпийского комитета (МОК) Жака Рогге, действующего президента МОК Томаса Баха и других.

Темы: Международные отношения, Праздники в России и за рубежом, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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30.12.2018, 20:16
Гость: сказок не надо

скифы -НЕ СЛАВЯНЕ.
30.12.2018, 19:28
Гость: правильно написать-

Под ЛЕД через несколько секунд после старта...
30.12.2018, 19:24
Гость: скажите мне,

а Путин, Это кто?
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