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В Госдуме предложили отказаться от газа в жилых домах

18:31 31.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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В России необходимо отказываться от газификации коммунального хозяйства в пользу электрификации, так как газ уступает электричеству и по безопасности, и в экономическом плане, считает первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, первый зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов.

"Надо отказываться от газификации надо и переходить на электричество в коммунальном хозяйстве. Если говорить о нас, "Справедливой России", то я и коллеги такое предложение делали ещё несколько лет назад. Причём были подсчеты. И если брать совокупные затраты на эксплуатацию электричества по сравнению с газом, то электричество даже выходит выгодно. Не говоря о том, что это более безопасно, значительно более безопасно", - приводит слова Емельянова РИА Новости.

Он подчеркнул, что в новом строительстве необходимо изменить стандарты и отказаться от газа. Те дома, которые уже газифицированы, стоит постепенно переводить на электричество, считает депутат. "Совершенно очевидно, что газ и опасен, и неэффективен, потому что газ все равно дотируется из бюджета. Поэтому это не оправдывает себя экономически и опасно с точки зрения жизни и здоровья", - сказал Емельянов.

Глава комитета ГД по экологии и окружающей среде Владимир Бурматов, представляющий в нижней палате парламента Челябинскую область, отметил, что одним из дополнительных факторов опасности в этой сфере является недобросовестность местных чиновников, а также мошенничество в сфере газификации домов.

"Неважно, о каком регионе страны идёт речь. Муниципальные власти должны обеспечивать контроль за качеством газоснабжения, в том числе и контроль за безопасностью... Мы же видим огромное количество "газовых мошенников", например. Этих историй огромное количество. В каждом регионе это происходит просто потому, что им дают работать", - сказал Бурматов РИА Новости.

При этом он отметил, что о причинах трагедии в Магнитогорске пока говорить рано, необходимо дождаться итогов расследования.

Около 4.00 мск в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. В зоне обрушения проживали 120 человек. Ранее представитель МЧС РФ сообщил, что погибли четыре человека, пятеро находятся в больницах, судьба 35 человек неизвестна.

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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01.01.2019, 01:23
Гость: 2019

И вновь на повестке дня Пурга.
01.01.2019, 01:14
Гость: Пишу

Из Германии надо только чтоб государство, уровень социальной жизни по минимуму своему народу устроила. Мёд .страх. И прожиточный уровень. Посещение врача и посещение супермаркет а это взаимо связывает. Желаю России и народу России в новом году главное здоровья здоровья здоровья будет здоровье остальное приложится
01.01.2019, 00:58
Гость: Олле

...надо тянуть 3-х фазную линию...ты отстал лет на 20...нет давно таких плит.Обычная розетка,с автоматом,разумеется.
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