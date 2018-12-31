В Госдуме предложили отказаться от газа в жилых домах

18:31

В России необходимо отказываться от газификации коммунального хозяйства в пользу электрификации, так как газ уступает электричеству и по безопасности, и в экономическом плане, считает первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, первый зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов.

"Надо отказываться от газификации надо и переходить на электричество в коммунальном хозяйстве. Если говорить о нас, "Справедливой России", то я и коллеги такое предложение делали ещё несколько лет назад. Причём были подсчеты. И если брать совокупные затраты на эксплуатацию электричества по сравнению с газом, то электричество даже выходит выгодно. Не говоря о том, что это более безопасно, значительно более безопасно", - приводит слова Емельянова РИА Новости.

Он подчеркнул, что в новом строительстве необходимо изменить стандарты и отказаться от газа. Те дома, которые уже газифицированы, стоит постепенно переводить на электричество, считает депутат. "Совершенно очевидно, что газ и опасен, и неэффективен, потому что газ все равно дотируется из бюджета. Поэтому это не оправдывает себя экономически и опасно с точки зрения жизни и здоровья", - сказал Емельянов.

Глава комитета ГД по экологии и окружающей среде Владимир Бурматов, представляющий в нижней палате парламента Челябинскую область, отметил, что одним из дополнительных факторов опасности в этой сфере является недобросовестность местных чиновников, а также мошенничество в сфере газификации домов.

"Неважно, о каком регионе страны идёт речь. Муниципальные власти должны обеспечивать контроль за качеством газоснабжения, в том числе и контроль за безопасностью... Мы же видим огромное количество "газовых мошенников", например. Этих историй огромное количество. В каждом регионе это происходит просто потому, что им дают работать", - сказал Бурматов РИА Новости.

При этом он отметил, что о причинах трагедии в Магнитогорске пока говорить рано, необходимо дождаться итогов расследования.

Около 4.00 мск в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. В зоне обрушения проживали 120 человек. Ранее представитель МЧС РФ сообщил, что погибли четыре человека, пятеро находятся в больницах, судьба 35 человек неизвестна.