Три человека погибли в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске

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Три человека погибли при взрыве бытового газа утром в жилом доме в Магнитогорске, судьба еще 79 человек остается неизвестной, сообщает "Интерфакс" со ссылой на замгубернатора Челябинской области Олега Климова.

"Обрушился седьмой подъезд, всего их 12. Прописано в этом подъезде 110 человек, эвакуировано 19 человек, из завалов извлечено трое живых и три погибших, по остальным непонятна судьба пока 79 человек", - сказал он.

На месте развернут оперативный штаб во главе с губернатором Борисом Дубровским, сотрудники МЧС Магнитогорска и соседних районов разбирают завалы. Из Москвы вылетает борт со специалистами центров "Спас" и "Лидер".

Людей из двух соседних с обрушившимся подъездов выселили и разместили в школе.

"Обследуются конструкции дома. В нем проживает всего около 500 человек, нужно принимать решение", - сказал Климов. По его информации, из Москвы самолетом МЧС доставят инженерный комплекс "Струна", который позволит уточнить состояние конструкций дома. "Оценят состояние соседних подъездов и дома в целом. Насколько он пригоден для эксплуатации далее. Нужно принимать решение по дальнейшему проживанию людей. Также сейчас решается, как не разморозить дом", - сказал вице-губернатор.

Он также уточнил, что, судя по разрушениям, взрыв произошел, предположительно, на втором этаже над аркой для проезда для машин во двор.

По данным Климова, сейчас городские власти выясняют, сколько жильцов реально находилось в подъезде на момент взрыва. В результате трагедии погибли три человека, все взрослые, уточнил он.

В Магнитогорске в 6 утра по местному времени обрушился один из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. По предварительным данным, погибли три человека. В качестве основной версии причин ЧП рассматривается взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В связи с происшествием в Магнитогорске открыт федеральный номер Горячей линии МЧС России.