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Конфискованные у коррупционеров средства пойдут в Пенсионный фонд

10:57 2.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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С нового года вступил в силу закон, по которому деньги, которые конфискованы судом у коррупционеров, а также выручены от продажи их имущества, будут направляться в Пенсионный фонд России (ПФР).

Как пишет "Российская газета", ранее такие средства перечислялись в бюджет России. В ПФР они будут приходить через Росимущество, Росгвардию и МВД. Учет этих денег будет вестись по факту.

По словам главы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, такое решение, в том числе, отвечает на запрос общества на справедливость.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Пенсионный фонд РФ
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Комментарии читателей
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02.01.2019, 16:40
Гость: Так пенсинеры

должны их благодарить или обойдутся?
02.01.2019, 16:15
Гость: Иван Васильевич меняет профессию

Всё, всё, шо нажил непосильным трудом, всё же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка...замшевая… Три. Куртки.
02.01.2019, 16:00
Гость: D.D.

Воистину, "Не радуйся, мой свет...", - во ежели б деньги были изъяты у "Пенсионного фонда" и отданы пенсионерам...
Но, а как тогда иметь эти средствА властям нашим преддержащим, - никаг, значит, - потрясение основ Статусной Ренты нашего Фсьо: заради чего он гопстоп-то устраивал??
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