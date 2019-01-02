Конфискованные у коррупционеров средства пойдут в Пенсионный фонд

10:57

С нового года вступил в силу закон, по которому деньги, которые конфискованы судом у коррупционеров, а также выручены от продажи их имущества, будут направляться в Пенсионный фонд России (ПФР).

Как пишет "Российская газета", ранее такие средства перечислялись в бюджет России. В ПФР они будут приходить через Росимущество, Росгвардию и МВД. Учет этих денег будет вестись по факту.

По словам главы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, такое решение, в том числе, отвечает на запрос общества на справедливость.