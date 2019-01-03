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Власти Магнитогорска разделят пострадавший от взрыва газа дом на два здания

16:35 3.01.2019
Фото: пресс-служба МЧС России
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Пострадавший в результате взрыва бытового газа дом в Магнитогорске планируется сохранить, разделив на два отдельно стоящих дома, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника городского управления архитектуры и гражданского строительства Илью Рассоха.

"Предварительно получены выводы экспертов о том, что дом возможен для дальнейшего проживания. Он состоит из нескольких секций, соединяющихся температурными швами, поэтому его можно разделить на отдельные здания. Предварительно есть решение убрать уцелевшую стену обрушившегося подъезда и сохранить два отдельно стоящих дома", - сказал Рассоха.

Он пояснил, что пострадавший подъезд находился над аркой, соединявшей блоксекции дома в одно целое здание.

По информации руководителя управления, окончательное заключение экспертов по состоянию дома ожидается на текущей неделе.

Присутствующий на месте трагедии корреспондент агентства "Интерфакс" сообщает, что некоторые жители, приходящие ежедневно в штаб по работе с населением на прием к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, жалуются, что боятся оставаться жить в этом доме и просят, чтобы их пересилили.

Ранее со ссылкой на мэрию Магнитогорска сообщалось, что часть подъездов дома, частично поврежденного в результате взрыва газа, пригодны для проживания. Жителям трех соседних с обрушившимся подъездов дома пока не разрешили вернуться домой, два раза в день на полчаса их пускают забрать нужные вещи.

По данным ГУ МЧС, родственники опознали 37 из 38 погибших под завалами обрушившегося подъезда дома в Магнитогорске, судьба троих жильцов разрушенного подъезда остается неизвестной.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного 10-этажного газифицированного жилого дома по улице Карла Маркса. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Темы: Магнитогорск
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Комментарии читателей
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03.01.2019, 22:41
Гость: Профессионал

Хватит пререкаться. Сказано газ - значит газ. Сказано живёте в России - значит в России. Сказано в России демократия - значит демократия. Сказано люминь - значит люминь. А кто не верит - будет грузить чугуний
03.01.2019, 22:40
Гость: Старый евrей

Если что, то панельные хрущобы серии 1-439А вообще опасны для проживания. Даже доступных фотках можно разглядеть трещиноватость... Эти проекты вообще сначала были 5, потом и 4 этажные, обладали дефектами еще на ватмане (в процессе разработки). У кого коротка память, могу напомнить, что 27 февраля 1979 г в Ленинграде полностью разрушился 15-этажный дом, который являлся развитием этого проекта... А теперь можете продолжать болтать про теракты и прочие "знаки".
03.01.2019, 22:34
Гость: Старый евrей

Вы бы еще на "медузу" с "мацой москвы" сослались. Просто для смеха, да.
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