Бывшему министру финансов Подмосковья предъявлено обвинение

13:13

Следователи Главного управления по расследованию особо важных дел СК России предъявили обвинение бывшему заместителю председателя Правительства Московской области Алексею Кузнецову, который был экстрадирован компетентными органами Французской Республики.

Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст.159 УК РФ, ст.174.1 УК РФ, ст.160 УК РФ (мошенничество; легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления; растрата).

По данным следствия, участники организованной группы под руководством Алексея Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова приобрели путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям Московской области, а также легализовали денежные средства.

Также соучастники совершили хищение денежных средств в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО «Мособлтрастинвест» обыкновенных именных бездокументарных акций общества «Росвеб» и принадлежащих ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» денежных средств, полученных от реализации третьей серии облигаций ОАО «Московское областное ипотечное агентство».

Сумма ущерба, причиненного бюджету Московской области в результате противоправных действий обвиняемых, составляет более 14 млрд рублей.

Легализация денежных средств была произведена путем заключения фиктивных сделок с участием контролируемых членами организованной группы различных юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в банке, подконтрольном Кузнецову и соучастникам. Так похищенные денежные средства были выведены на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорной зоне – в Республике Кипр.

На них обвиняемые приобрели элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и иное имущество. Указанные преступления были совершены в 2005-2008 годах.

В ходе следственных действий на территории России Следственным комитетом обнаружены предметы антиквариата, представляющие художественную и историческую ценность, которые бывшая супруга Кузнецова Жанна Булах пыталась вывезти в Республику Финляндия. В числе этого имущества 1357 объектов, в том числе печатные издания и книги, картины, предметы мебели, интерьера, монеты, доспехи и иное ценное имущество.

На данный момент к уголовной ответственности уже привлечен ряд соучастников Кузнецова. Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова по приговорам суда отбывают наказание в местах лишения свободы. Заочно вынесен приговор Жанне Булах. Она признана виновной в совершении мошенничества и легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления.

Уголовное дело в отношении Булах было выделено следствием в отдельное производство. Она скрывается в США, и от компетентных органов этой страны получен ответ о невозможности экстрадиции обвиняемой, учитывая отсутствие договора о выдаче с Россией. В связи с этим судебное заседание прошло в заочной форме без ее участия.

Судом Высшей Инстанции Парижа также были приняты решения об аресте принадлежащих фигурантам уголовного дела отелей в Куршевеле, произведений искусства и другой недвижимости. В результате взаимодействия с иностранными компетентными органами удалось собрать доказательную базу и установить в том числе, на что были потрачены деньги от преступной деятельности.