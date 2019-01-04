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Депутат предложил ввести ограничение на число питомцев в квартирах

10:02 4.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимиру Якушеву ввести ограничение на количество питомцев в жилых помещениях, пишет РИА Новости.

Так, например, он предложил разрешить содержать не более двух собак или трех кошек в стандартной двухкомнатной квартире.  По его мнению, данные меры помогут в соблюдении санитарных норм проживания и защитят интересы других собственников. 

"Целесообразным шагом стало бы введение законодательного ограничения на количественное содержание домашних питомцев и иных животных в зависимости от площади и типа индивидуального жилья граждан. К примеру, логичным ограничением стал бы лимит на содержание не более двух средних собак или трех кошек на площади стандартной двухкомнатной квартиры", —  цитирует агентство письмо депутата министру.

Политик поясняет, что содержание любого животного в доме — огромная ответственность, при этом содержание питомца в квартире многоквартирного дома — "тройная ответственность".

"Большой проблемой являются хозяева питомцев, которые не оказывают им достаточного ухода. От этого страдают не только животные, но и соседи, вынужденные терпеть неприятные запахи и шум. Нередки случаи, когда отдельные граждане устраивают из своих квартир настоящий зверинец — когда в квартире проживает не один десяток животных. Такие квартиры становятся настоящим проклятием для остальных соседей, которые оказываются заложниками чужой чрезмерной любви к братьям нашим меньшим, находящейся под защитой частной собственности",— пояснил он.
 

Темы: Россия, Животные
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Комментарии читателей
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04.01.2019, 19:51
Гость: Сумашедшая страна!

Давят тракторами нормальную еду и плодят не нормальных депутатов.
Какая то,не имеющая аналогов в мире,не страна а свиноферма.
04.01.2019, 18:46
Гость: **

Согласен... только не ограничить, а сократить.. любыми методами...
04.01.2019, 17:30
Гость: Федя

За домашних животных нужно брать квартплату, как за обычных жильцов.
А возможно и больше, например за пользование лифтом тройную, поскольку собаки ссут в лифтах регулярно. Портят этим оборудование.
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