Депутат предложил ввести ограничение на число питомцев в квартирах

10:02

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимиру Якушеву ввести ограничение на количество питомцев в жилых помещениях, пишет РИА Новости.

Так, например, он предложил разрешить содержать не более двух собак или трех кошек в стандартной двухкомнатной квартире. По его мнению, данные меры помогут в соблюдении санитарных норм проживания и защитят интересы других собственников.

"Целесообразным шагом стало бы введение законодательного ограничения на количественное содержание домашних питомцев и иных животных в зависимости от площади и типа индивидуального жилья граждан. К примеру, логичным ограничением стал бы лимит на содержание не более двух средних собак или трех кошек на площади стандартной двухкомнатной квартиры", — цитирует агентство письмо депутата министру.

Политик поясняет, что содержание любого животного в доме — огромная ответственность, при этом содержание питомца в квартире многоквартирного дома — "тройная ответственность".

"Большой проблемой являются хозяева питомцев, которые не оказывают им достаточного ухода. От этого страдают не только животные, но и соседи, вынужденные терпеть неприятные запахи и шум. Нередки случаи, когда отдельные граждане устраивают из своих квартир настоящий зверинец — когда в квартире проживает не один десяток животных. Такие квартиры становятся настоящим проклятием для остальных соседей, которые оказываются заложниками чужой чрезмерной любви к братьям нашим меньшим, находящейся под защитой частной собственности",— пояснил он.

