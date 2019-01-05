В Уфе гражданин Нигерии надругался над женщиной и ограбил ее

17:46

В Уфе нигериец изнасиловал 41-летнюю женщину, а затем ограбил ее.

Иницидент произошел в канун Нового года. Женщина общалась с 23-летним гражданином Нигерии на сайте знакомств и пригласила его домой. Но встреча закончилась плачевно: нигериец женщину избил, изнасиловал и ограбил, сообщает издание NewsBash.

Как рассказали в правоохранительных органах, с соответствующим заявлением женщина обратилась в полицию. Материалы были переданы в следственный комитет. "По заявлению женщины об ее изнасиловании проводится доследственная проверка", — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Башкирии.

C места были похищены несколько тысяч рублей и четыре сотовых телефона. Личность подозреваемого уже установлена, сейчас ведутся его поиски.