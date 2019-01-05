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В Уфе гражданин Нигерии надругался над женщиной и ограбил ее

17:46 5.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com

В Уфе нигериец изнасиловал 41-летнюю женщину, а затем ограбил ее.

Иницидент произошел в канун Нового года. Женщина общалась с  23-летним гражданином Нигерии на сайте знакомств и пригласила его домой. Но встреча закончилась плачевно: нигериец женщину избил, изнасиловал и ограбил, сообщает издание NewsBash. 

Как рассказали  в правоохранительных органах, с соответствующим заявлением женщина обратилась в полицию. Материалы были переданы в следственный комитет. "По заявлению женщины об ее изнасиловании проводится доследственная проверка", — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Башкирии.

C места были похищены несколько тысяч рублей и четыре сотовых телефона. Личность подозреваемого уже установлена, сейчас ведутся его поиски.

Темы: В России
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Комментарии читателей
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06.01.2019, 01:23
Гость: XeX

А что за проблема - РФ сейчас - это проходной двор.
06.01.2019, 00:38
Гость: 123

особенно повеселило обвинение в "изнасиловании"..
самое отвратительное, ей это сойдет с рук.
05.01.2019, 23:00
Гость: Вторая серия будет называться

"Десять негритят"
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