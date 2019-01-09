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Роструд напомнил график выходных дней в 2019 году

11:18 9.01.2019
Отдых, кровать, сон
Фото с сайта Pixabay.com
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В первый день рабочей недели 2019 года Роструд напомнил россиянам график праздничных дней в 2019 году.

Так, следующие длинные выходные будут в марте. В связи с празднованием Международного женского дня, нерабочими будут дни с 8 по 10 марта.

А вот День защитника Отечества 23 февраля выпадает на субботу и этот выходной день было решено перенести на 10 мая. Таким образом в мае отдыхать жители России будут с первого по пятое число (День Весны и Труда) и с 9 по 12 мая (День Победы).

Также длинные выходные придутся на День народного единства - со 2 по 4 ноября.

Первая рабочая неделя 2019 года продлится всего три дня - с 9 по 11 января.

Темы: Праздники в России и за рубежом, Праздничные дни и памятные даты в России
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Комментарии читателей
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09.01.2019, 16:10
Гость: Парацельс

Вот блин довели страну!!!
Какие дачи какие огороды???
Работать и получать нориальную зарплату и отдыхать в отпуске!!
Не на даче, а в путешествии, в круизе и тп
09.01.2019, 16:03
Гость: Мимо проходил

Оставьте Новогодние праздники в покое.
09.01.2019, 13:16
Гость: парацельс

зажолдбали праздниками!! Бездедьники, ети их мать!
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