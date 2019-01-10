Мутко озвучил размер компенсации за утрату жилья при ЧП в Магнитогорске

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Пострадавшие при обрушении в жилом доме в Магнитогорске получат единовременные выплаты для приобретения жилья из расчета 31725 рублей за один квадратный метр общей площади утраченного жилого помещения, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы вице-премьера Виталия Мутко.

Единовременные выплаты получит 101 семья - 238 человек, оставшихся без квартир.

Средства получат собственники квартир в разрушенных подъездах либо имеющим документы на регистрацию права собственности, а также те, у кого есть постоянная регистрация в данном доме, пояснили в пресс-службе.

"Соответствующие распоряжения правительства России уже подписаны. Хочу отметить, что выделенная финансовая помощь будет доведена до региона незамедлительно, чтобы граждане, оставшиеся без квартир, смогли как можно скорее получить средства на покупку нового жилья", - приводится в пресс-релизе цитата Мутко.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что из резервного фонда правительства дополнительно выделят 147 миллионов рублей на приобретение квартир для жителей обрушившегося дома в Магнитогорске.

Тридцать первого декабря в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов извлекли тела 39 человек.