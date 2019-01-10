МВД предложило ввести повышенные штрафы за пропаганду наркотиков в Сети

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МВД предлагает ввести повышенные штрафы за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков в интернете. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно предложению МВД, штрафы для граждан должны составить от пяти до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей. Для юридических лиц предусмотрен штраф в миллион рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Также законопроект увеличивает штрафы для провайдеров за неисполнение требований по блокировке запрещенной информации. Должностных лиц предложено штрафовать на 10-30 тысяч рублей, юридических — на 100-500 тысяч.

В феврале 2018 года МВД обвинило YouTube в попустительстве пропаганде наркотиков, заявив, что администрация сайта «не уделяет должного внимания» удалению рекламы наркотических веществ.

В октябре 2018 суд оштрафовал на 800 тысяч рублей Фонд Андрея Рылькова по обвинению в пропаганде наркотиков. Поводом для возбуждения дела стала публикация выпуска газеты для наркозависимых «Шляпа и Баян» на сайте фонда.