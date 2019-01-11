Минтранс признал невозможной подноценную работу новой полосы в Шереметьево

10:16

Минтранс разработал законопроект о приаэродромных территориях, который предполагает внесение изменений в Градостроительный кодекс.

Как пишет РБК, в пояснительной записке к документу указывается, что развитие аэродромов в России требует обеспечение наличия свободных территорий в зонах строительства, так как в окружении жилой застройки аэропорт не может расширять свою наземную инфраструктуру.

В качестве такого примера Минтранс привел третью полосу аэродрома Шереметьево, строительство которой ведется с 2011 года. Ведомство признало, что ее полноценная эксплуатация не представляется возможной из-за близкого расположения с крупными населенными пунктами - Лобня (5км), Сходня (3 км), Зеленоград (3км). В частности, из-за высоких показателей авиационного шума количество рейсов в ночное время придется ограничить.

По данным ведомства, непосредственно в зоне строительства проживает около 1 тыс человек, еще несколько тысяч - в санитарно-защитной зоне.

Общая стоимость строительства третьей полосы столичного авиаузла оценивается в 55,7 миллиарда рублей, без учета стоимости затрат на выкуп земель. Планируется, что комплекс новой взлетно-посадочной полосы займет 340 гектаров, длина полосы составит 3,2 километра, ширина — 60 метров. Планируется, что новая полоса будет введена в работу в марте 2019 года