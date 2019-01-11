В магазинах появились фасовки яиц по 9 штук

11:40

В российских магазинах в продаже появились новые фасовки куриных яиц.

Как пишет "Российская газета", в новой упаковке не десять яиц, как привыкли покупатели, а только девять. Яйца расфасованы в таре в три ряда по три штуки.



Фото @RRHarisov / Twitter

Снимок новой упаковки появился в социальной сети Pikabu, вызвав большой резонанс среди пользователей. Многие отметили, что при уменьшении количества яиц в упаковке, цена осталась неизменной, как в расчете на десяток.

Пользователи отметили необходимость обязать продавцов указывать стоимость одной единицы товара.

Издание отмечает, что в начале декабря цены на яйца резко возросли. По мнению экспертов это было связано с предстоящими новогодними праздниками. Но после их окончания стоимость яиц не сниилась.