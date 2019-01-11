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В магазинах появились фасовки яиц по 9 штук

11:40 11.01.2019

В российских магазинах в продаже появились новые фасовки куриных яиц.

Как пишет "Российская газета", в новой упаковке не десять яиц, как привыкли покупатели, а только девять. Яйца расфасованы в таре в три ряда по три штуки.


Фото @RRHarisov / Twitter

Снимок новой упаковки появился в социальной сети Pikabu, вызвав большой резонанс среди пользователей. Многие отметили, что при уменьшении количества яиц в упаковке, цена осталась неизменной, как в расчете на десяток.

Пользователи отметили необходимость обязать продавцов указывать стоимость одной единицы товара.

Издание отмечает, что в начале декабря цены на яйца резко возросли. По мнению экспертов это было связано с предстоящими новогодними праздниками. Но после их окончания стоимость яиц не сниилась.

Темы: Россия
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Комментарии читателей
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11.01.2019, 20:34
Гость: кенто

Дело наверное в другом. В Рыбинске своя птицефабрика, свои корма , но завоз кур. яиц не раскупается даже в маленьких магазин за 3-4 дня. Соответственно есть потери. надо строить цех по переработке в яичный порошок. Но денег нет- вы держитесь.Уже принесла моя новую упаковку на 9 шт- как патроны к ПМ.
11.01.2019, 19:16
Гость: Европеец

Рывок, однако.
А цены то огого ...
11.01.2019, 19:10
Гость: Прохор

Ну для тех, кто не может свыше 5 посчитать, наверное да. А так все могут аж до 9 посчитать. Кстати у вас, в Хохляндии, есть упаковка в 1 яйцо.
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