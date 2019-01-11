Система распознавания лиц появится на улицах Москвы в 2019 году

16:09

Специальные камеры с системой распознавания лиц будут установлены на улицах российской столицы. Сейчас такие есть только в московском метро. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«В 2018 году к городской системе видеонаблюдения мы подключили больше семи тысяч камер. На сегодняшний день она насчитывает 167 тысяч камер, которые установлены во дворах, в подъездах, парках, школах, поликлиниках, на объектах торговли и строительства, а также в холлах органов исполнительной власти и других общественных местах», — сообщил московский мэр.

Собянин подчеркнул, что городская система видеонаблюдения помогает правоохранительным органам бороться с преступностью. Записи с камер используются при расследовании почти 70% правонарушений.

«Система распознавания лиц с целью поиска преступников уже внедрена в метро, а в этом году появится и на уличных камерах. И это будет круто — преступники будут держаться подальше от Москвы, здесь им уже не спрятаться», — заявил Собянин.