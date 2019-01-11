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Система распознавания лиц появится на улицах Москвы в 2019 году

16:09 11.01.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Специальные камеры с системой распознавания лиц будут установлены на улицах российской столицы. Сейчас такие есть только в московском метро. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«В 2018 году к городской системе видеонаблюдения мы подключили больше семи тысяч камер. На сегодняшний день она насчитывает 167 тысяч камер, которые установлены во дворах, в подъездах, парках, школах, поликлиниках, на объектах торговли и строительства, а также в холлах органов исполнительной власти и других общественных местах», — сообщил московский мэр.

Собянин подчеркнул, что городская система видеонаблюдения помогает правоохранительным органам бороться с преступностью. Записи с камер используются при расследовании почти 70% правонарушений.

«Система распознавания лиц с целью поиска преступников уже внедрена в метро, а в этом году появится и на уличных камерах. И это будет круто — преступники будут держаться подальше от Москвы, здесь им уже не спрятаться», — заявил Собянин.

Темы: Москва, Безопасность в общественных местах в России, Городское пространство , Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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11.01.2019, 18:31
Гость: 123

И это будет круто — преступники будут держаться подальше от Москвы, здесь им уже не спрятаться», — заявил Собянин.
--
ага и Каждый шаг москвича будет под наблюдением полиции - москва большая тюремная зона.
собянин дебил.
11.01.2019, 18:01
Гость: официян ,я заказывал Дичь

преступники будут держаться подальше от Москвы,
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Нет уж лучше вы к нам кха ..на Колыму .
11.01.2019, 17:34
Гость: Ray Bloom

Потом встроят систему сбора отпечатков пальцев в дверные ручки,
а также придумают систему сбора ДНК. К чему мы движемся?
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