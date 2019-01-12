Компания Ротенберга получит 46 млн на мероприятия по борьбе с коррупцией

14:12

Столичная компания «Гранат», которая входит в структуры миллиардера Аркадия Ротенберга, выиграла тендер Общественной палаты России на проведение мероприятий в рамках борьбы с коррупцией. Такие данные следуют из документов, опубликованных 9 января на сайте государственных закупок.

Согласно описанию контракта, речь идёт о сумме в 46 млн рублей, выделенной из федерального бюджета на оказание «подготовительно-вспомогательных услуг» при проведении мероприятий Общественной палатой России в рамках стратегии по развитию институтов гражданского общества, общественного контроля и противодействия коррупции.

На этот тендер был проведен открытый конкурс, который выиграло общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Гранат», зарегистрированное в Москве. Бенефициаром данной компании является Аркадий Ротенберг, сообщает ИА REGNUM.

За 46 млн рублей ООО «Гранат» обязуется организовать 135 мероприятий в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и ещё 17 регионах России. В частности, будут организованы 77 круглых столов, 27 общественных слушаний и 27 семинаров, посвященных общественному контролю и борьбе с коррупцией. Также должны быть проведены два форума (до 170 участников в каждом) и две конференции (до 150 участников) по данной тематике.

В ходе всех эти мероприятий должны проводиться «глубинные» интервью и социологические опросы. По каждому мероприятию компания должна дать Общественной палате детальный отчет. Все мероприятия должны пройти в 2019 году.