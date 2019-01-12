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Компания Ротенберга получит 46 млн на мероприятия по борьбе с коррупцией

14:12 12.01.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Столичная компания «Гранат», которая входит в структуры миллиардера Аркадия Ротенберга, выиграла тендер Общественной палаты России на проведение мероприятий в рамках борьбы с коррупцией. Такие данные следуют из документов, опубликованных 9 января на сайте государственных закупок.

Согласно описанию контракта, речь идёт о сумме в 46 млн рублей, выделенной из федерального бюджета на оказание «подготовительно-вспомогательных услуг» при проведении мероприятий Общественной палатой России в рамках стратегии по развитию институтов гражданского общества, общественного контроля и противодействия коррупции.

На этот тендер был проведен открытый конкурс, который выиграло общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Гранат», зарегистрированное в Москве. Бенефициаром данной компании является Аркадий Ротенберг, сообщает ИА REGNUM.

За 46 млн рублей ООО «Гранат» обязуется организовать 135 мероприятий в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и ещё 17 регионах России. В частности, будут организованы 77 круглых столов, 27 общественных слушаний и 27 семинаров, посвященных общественному контролю и борьбе с коррупцией. Также должны быть проведены два форума (до 170 участников в каждом) и две конференции (до 150 участников) по данной тематике.

В ходе всех эти мероприятий должны проводиться «глубинные» интервью и социологические опросы. По каждому мероприятию компания должна дать Общественной палате детальный отчет. Все мероприятия должны пройти в 2019 году.

Темы: Борьба с коррупцией в России
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Комментарии читателей
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12.01.2019, 16:30
Гость: Carlos

А когда они этим брезговали? Ворьё оно и есть ворьё...
12.01.2019, 16:09
Гость: НЕ ="Ударим по коррупции круглым столом!"=

Ударим по коррупции общественной палатой и миллиардером Ротенбергом.

ЗЫ. В одном из полит-шоу в телевизоре один очень известный экономист говорил ЧТО миллионы нажить честным трудом можно, а МИЛЛИАРДЫ ЧЕСТНЫМ ТРУДОМ НАЖИТЬ НЕЛЬЗЯ.
12.01.2019, 16:05
Гость: Гы-гы- компания «Гранат», которая

входит в структуры миллиардера Аркадия Ротенберга, выиграла тендер Общественной палаты России на проведение мероприятий в рамках борьбы с коррупцией.

Читать полностью: http://www.km.ru/v-rossii/2019/01/12/borba-s-korruptsiei-v-rossii/839816-kompaniya-rotenberga-poluchit-46-mln-na-mero

ДУРДОМ НА ВЫЕЗДЕ ОДНОЗНАЧНО.

С коррупцией должны бороться структуры типа как раньше был ОБХСС,
никакие общественные палаты и структуры миллиардеров и близко к этому нельзя подпускать!!!
Развели непоймичто , и эти люди хотят сделать Россию великой?
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