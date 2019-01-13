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В Шереметьево мужчина без билета проник в самолет «Аэрофлота»

18:03 13.01.2019
Аэропорт Шереметьево © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Неизвестный мужчина в "Шереметьево" незаконно проник на борт самолета "Аэрофлота", рейс Москва - Брюссель, в обход всех кордонов безопасности.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, он проник на территорию аэродрома через вход одного из терминалов, предназначенный для прохода экипажей воздушных судов.

"Минуя рамку досмотра, мужчина выбежал на летное поле и бегом направился к ближайшему самолету, которым оказался лайнер "Аэрофлота" Москва - Брюссель. Ему удалось подняться на борт при помощи лестницы для технического персонала, который готовит самолет к вылету", - рассказал собеседник агентства.

Об инциденте немедленно доложили пограничникам, которые и задержали мужчину на борту самолета. Вылет лайнера пришлось задержать.

Темы: Аэропорт Шереметьево, Аэрофлот
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Комментарии читателей
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13.01.2019, 21:04
Гость: Великий УКР

С таким же результатом можно было сигануть через забор.
Мы всей страной тренировались,но не у всех получается.
13.01.2019, 20:38
Гость: Новины

Мужчина, который проник на самолет «Москва – Брюссель» в аэропорту Шереметьево в обход всех кордонов, оказался украинцем, который лишился памяти, сообщают СМИ.

Он обошел все кордоны в терминале F и зашел на борт по техническому трапу, однако спустя минуту был выведен сотрудником погранслужбы. Выяснилось, что это гражданин Украины, который легально находился на территории России, сообщает «Фонтанка».

Наверное, герой АТО, сумевший сдаться.
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