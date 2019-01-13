В Шереметьево мужчина без билета проник в самолет «Аэрофлота»

18:03

Неизвестный мужчина в "Шереметьево" незаконно проник на борт самолета "Аэрофлота", рейс Москва - Брюссель, в обход всех кордонов безопасности.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, он проник на территорию аэродрома через вход одного из терминалов, предназначенный для прохода экипажей воздушных судов.

"Минуя рамку досмотра, мужчина выбежал на летное поле и бегом направился к ближайшему самолету, которым оказался лайнер "Аэрофлота" Москва - Брюссель. Ему удалось подняться на борт при помощи лестницы для технического персонала, который готовит самолет к вылету", - рассказал собеседник агентства.

Об инциденте немедленно доложили пограничникам, которые и задержали мужчину на борту самолета. Вылет лайнера пришлось задержать.