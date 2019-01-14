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Средства фондов капитального ремонта направят на системы контроля за газом

23:38 14.01.2019
Фото с сайта pixabay.com
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В Государственную Думу внесен законопроект, который позволит за счет средств Фонда капитального ремонта в многоквартирных домах устанавливать систему контроля за утечками газа.

Ежегодно от взрывов бытового газа погибают и страдают десятки людей, отмечают авторы поправок. При этом с каждым годом «статистика не меняется в положительную сторону». В связи с этим они предлагают доверить контроль за утечками газа автоматике, сообщает «Право.ру».

«Автоматизированная система контроля за обеспечением газовой безопасности позволяет не только оповестить о высокой концентрации бытового газа в квартире аварийно-диспетчерскую службу, но и автоматически перекрыть подачу газа к газовому оборудованию, открыть аварийные вентиляционные люки или включить дополнительную вентиляцию», - отмечают депутаты.

Таким образом, происходит предотвращение взрыва бытового газа, и аварийные службы смогут своевременно предпринять необходимые меры для спасения людей.

Для установки таких систем законопроект включает контроль по обеспечению газовой безопасности в круг вопросов, решаемых региональными программами капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Документ предусматривает установку необходимых систем за счет средств фондов капитального ремонта.

Законопроект № 625887-7 «О внесении изменения в статью 166 Жилищного кодекса Российской Федерации»

Темы: Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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15.01.2019, 00:58
Гость: Простое совпадение

Не было фондов - и газ никак не хотел взрываться.
15.01.2019, 00:51
Гость: отк

К системе контроля за утечками газа не мешало бы еще контроль за тем кому сдаются квартиры, потому как если вселятся безбашенные с очумелыми ручками - никакие датчики не помогут.
15.01.2019, 00:35
Гость: А чё?

Ну, вот и придумали как вместо капремонта оптимизировать по карманам содранные в наглую с народа денежки. Где будет установлен датчик? В квартире на кухне или в плите? Помимо умысла на его нейтрализацию он через месяц или станет врать как полоумный или вообще перестанет реагировать, т.к. заплывёт жировой копотью. Деньги распилят а проблема останется, т.к. основная причина взрывов или умысел, или недообогрев жилья, или неисправность оборудования, но о них ни гу-гу. Жулики в первых креслах власти моментом придумали себе халявный гешефт. Аварийные люки, вентиляция на пневмоприводе или электричестве? Электроприводы как раз и являются источником искры и взрыва. Кстати, а где они вообще есть и будут? В стенах, в окнах, в потолке? Улавливаете величину тупизма и дебилизма проектировщиков жульнического законопроекта?
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