Средства фондов капитального ремонта направят на системы контроля за газом

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В Государственную Думу внесен законопроект, который позволит за счет средств Фонда капитального ремонта в многоквартирных домах устанавливать систему контроля за утечками газа.

Ежегодно от взрывов бытового газа погибают и страдают десятки людей, отмечают авторы поправок. При этом с каждым годом «статистика не меняется в положительную сторону». В связи с этим они предлагают доверить контроль за утечками газа автоматике, сообщает «Право.ру».

«Автоматизированная система контроля за обеспечением газовой безопасности позволяет не только оповестить о высокой концентрации бытового газа в квартире аварийно-диспетчерскую службу, но и автоматически перекрыть подачу газа к газовому оборудованию, открыть аварийные вентиляционные люки или включить дополнительную вентиляцию», - отмечают депутаты.

Таким образом, происходит предотвращение взрыва бытового газа, и аварийные службы смогут своевременно предпринять необходимые меры для спасения людей.

Для установки таких систем законопроект включает контроль по обеспечению газовой безопасности в круг вопросов, решаемых региональными программами капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Документ предусматривает установку необходимых систем за счет средств фондов капитального ремонта.

Законопроект № 625887-7 «О внесении изменения в статью 166 Жилищного кодекса Российской Федерации»