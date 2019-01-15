Нижний Новгород обогнал Москву и Лондон в рейтинге комфортных городов

13:35

Нижний Новгород назван самым комфортным для проживания российским городом на начало 2019 года. Следом за ним с большим отставанием идут Санкт-Петербург и Москва. Рейтинг «Индекс качества жизни — 2019» опубликовал международный исследовательский портал Numbeo.

При составлении списка учитывались многие показатели. Среди них покупательская способность, уровень безопасности, здравоохранения, стоимость проживания в городе и объем загрязнения.

Возглавила рейтинг столица Австралии Канберра, которая набрала в общей сумме 224,3 балла. Второе и третье места заняли голландский Эйндховен (216,39 балла) и столица американского штата Северная Каролина — Роли (216,05 балла).

При этом столицы ведущих стран мира расположились в основном во второй половине списка. Например, Берлин занял 84-е место, Нью-Йорк — 140-е, а Лондон и Париж оказались на 163-й и 164-й строчках соответственно.

Из российских городов выше всех поднялся Нижний Новгород, который занял 109-е место с 151,74 балла. Второе место у Санкт-Петербурга (111,59 балла), однако в общем рейтинге Северная столица оказалась лишь на 182-й строчке. Тройку российских лидеров замкнула Москва, которая отстала от Петербурга на девять позиций (191-е место общего рейтинга) и набрала 105,39 балла.

Последние три места рейтинга «Индекс качества жизни — 2019» заняли столица Бангладеш Дакка, самый крупный город Нигерии Лагос и столица Венесуэлы Каракас. Последний набрал в общем итоге ноль баллов и оказался на 226-й строчке списка.