]]> ]]>
Главная В России Новости

Нижний Новгород обогнал Москву и Лондон в рейтинге комфортных городов

13:35 15.01.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Нижний Новгород назван самым комфортным для проживания российским городом на начало 2019 года. Следом за ним с большим отставанием идут Санкт-Петербург и Москва. Рейтинг «Индекс качества жизни — 2019» опубликовал международный исследовательский портал Numbeo.

При составлении списка учитывались многие показатели. Среди них покупательская способность, уровень безопасности, здравоохранения, стоимость проживания в городе и объем загрязнения.

Возглавила рейтинг столица Австралии Канберра, которая набрала в общей сумме 224,3 балла. Второе и третье места заняли голландский Эйндховен (216,39 балла) и столица американского штата Северная Каролина — Роли (216,05 балла).

При этом столицы ведущих стран мира расположились в основном во второй половине списка. Например, Берлин занял 84-е место, Нью-Йорк — 140-е, а Лондон и Париж оказались на 163-й и 164-й строчках соответственно.

Из российских городов выше всех поднялся Нижний Новгород, который занял 109-е место с 151,74 балла. Второе место у Санкт-Петербурга (111,59 балла), однако в общем рейтинге Северная столица оказалась лишь на 182-й строчке. Тройку российских лидеров замкнула Москва, которая отстала от Петербурга на девять позиций (191-е место общего рейтинга) и набрала 105,39 балла.

Последние три места рейтинга «Индекс качества жизни — 2019» заняли столица Бангладеш Дакка, самый крупный город Нигерии Лагос и столица Венесуэлы Каракас. Последний набрал в общем итоге ноль баллов и оказался на 226-й строчке списка.

Темы: Нижний Новгород, Нижний Новгород, Городское пространство , Рейтинги
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.01.2019, 18:53
Гость: Неравнодушный

Абсолютная чушь. Столько зла не один губернатор не сделал области и городу, как бориска нЕмцов.
15.01.2019, 16:47
Гость: Группа ИНКЛУБ

и как раз 15 января в городе 30 тыс. человек оказались без тепла - комфортно!
15.01.2019, 15:51
Гость: Зоя

Я вот не пойму, почему российские воры отправляют свои семьи в Лондон, а не в Нижний Новгород?
И почему-то никто в мире не рвется переехать жить в шикарный город Нижний Новгород?
Едва затащили в Саранск богатыми подношениями француза Депардье, да и тот, получив всё обещанное, быстренько слинял обратно в Европу.
Вывод один - Лукавенькие эти рейтинги.
Все комментарии (6)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.