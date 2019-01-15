Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора

13:58

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании компании «Российский экологический оператор», которая станет единым мусорным оператором страны в форме публично-правовой компании (ППК). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Офис компании будет находиться в Москве, учредителем станет Министерство природных ресурсов и экологии. Согласно документу, оператор будет обеспечивать соблюдение норм законодательства при обращении с твёрдыми коммунальными отходами, стимулировать инвестиционную активность в данной сфере и реализовывать нацпроект «Экология».

Единая государственная система обращения с подобными отходами должна быть создана до 2020 года.

Кроме того, оператор будет участвовать в разработке проектов нормативных актов по утилизации отходов, проводить экспертизу мусорных полигонов, заключать соглашения с международными организациями. Также компания будет привлекать инвесторов для реализации проектов по переработке отходов, разрабатывать программы господдержки таких проектов и контролировать их финансирование.

В состав наблюдательного совета компании войдут зампредседателя правительства Антон Силуанов, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, министр ЖКХ Владимир Якушев​ и глава Минпромторга Денис Мантуров. Гендиректор компании назначается сроком на три года.