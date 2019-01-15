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Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора

13:58 15.01.2019
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании компании «Российский экологический оператор», которая станет единым мусорным оператором страны в форме публично-правовой компании (ППК). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Офис компании будет находиться в Москве, учредителем станет Министерство природных ресурсов и экологии. Согласно документу, оператор будет обеспечивать соблюдение норм законодательства при обращении с твёрдыми коммунальными отходами, стимулировать инвестиционную активность в данной сфере и реализовывать нацпроект «Экология».

Единая государственная система обращения с подобными отходами должна быть создана до 2020 года.

Кроме того, оператор будет участвовать в разработке проектов нормативных актов по утилизации отходов, проводить экспертизу мусорных полигонов, заключать соглашения с международными организациями. Также компания будет привлекать инвесторов для реализации проектов по переработке отходов, разрабатывать программы господдержки таких проектов и контролировать их финансирование.

В состав наблюдательного совета компании войдут зампредседателя правительства Антон Силуанов, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, министр ЖКХ Владимир Якушев​ и глава Минпромторга Денис Мантуров. Гендиректор компании назначается сроком на три года.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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15.01.2019, 18:55
Гость: Европеец

Зачем Тебя расстраивать ?
Теперь у вас мусор будет ракапливаться ещё лучше а платить будешь больше.
15.01.2019, 18:11
Гость: Дык это

Главный офис главного мусорщика будет прямо в Кремле? И помчат мусоровозы по всей стране? Отправку первого эшелона с мусором из Кремля возглавит лично сам гарант за рулём как недавно по мосту с ветерком? Ручное управление называется известного всему миру ручечника.
15.01.2019, 18:02
Гость: А чё?

Уровень президента могучей державы 20 лет встающей с колен? Ещё 13 лет и встанет, как в древности Илья Муромец с печи. Ждите и терпите пацаны, недолго осталось до решения мусорного вопроса. А опосля и другие вопросы не мусорного характера можно начать решать.
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