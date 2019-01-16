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Песков не увидел коррупции в работе большинства чиновников России

12:48 16.01.2019
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что многие российские госслужащие не причастны к коррупции и работают самоотверженно. Однако пресс-секретарь с пониманием отнесся к нетерпимости граждан к их чрезмерной роскоши. Интервью с Песковым опубликовала газета «Аргументы и факты».

«Большая часть тех, кто состоит на госслужбе, самоотверженно работают на благо страны, они не замешаны ни в какой коррупции. А в обществе отношение к ним такое, что мне порой бывает стыдно говорить, что я чиновник. Ненависть льется через край», – сказал Песков.

По его мнению, не все чиновники воры и плохие люди, однако «под ненависть общественности попадают практически все». При этом Песков назвал правильным, что россияне абсолютно нетерпимо относятся к чванству чиновников и к проявлению чрезмерной роскоши. Как признал пресс-секретарь, в России действительно образовалась «целая армия» чиновников, которых стало «чересчур много».

«Это извечная проблема нашего государства», – добавил он.

Также в интервью Песков добавил, что Владимир Путин, «как любой нормальный мужик», может выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу. При этом, отмечает пресс-секретарь, подобные высказывания могут прозвучать «так, что кровь стынет», передает Международный антикоррупционный портал.

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России
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Комментарии читателей
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16.01.2019, 16:52
Гость: **

У этих упырей в зеркале вообще ничего не отражается... поэтому и не видно..
16.01.2019, 16:33
Гость: Пиздкова Лиза из Парижа ...

а тем временем в Pоссии -новости дня для папы

.

Губернатор Хакасии выписал подчиненной премию в 500% оклада из бюджетных средств...

-
16.01.2019, 16:22
Гость: Плохо видящему Пескову

Пусть Песков объяснит,почему при плановой экономике СССР чиновников в разы было меньше,чем при капиталистической экономике РФ.Абсурд,ведущий к экономическому краху..
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