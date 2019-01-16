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Минтранс решил избавить авиакомпании от «лишних» сборов

13:38 16.01.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Министерство транспорта предложило Федеральной антимонопольной службе (ФАС) освободить авиакомпании от лишних сборов. Ведомство считает правильным, если авиаперевозчики откажутся от навязываемых аэропортами услуг. Об этом сообщила газета «Известия».

Авиакомпании должны иметь право самостоятельно выбирать собственного заправщика, также у них должна появиться возможность не платить за доступ к инфраструктуре.

«У авиакомпании должен быть выбор: обслуживать рейсы своими силами или заказывать услуги у сторонних операторов. Но зачастую допуск компаний перевозчиков на территорию аэропорта ограничен, нет самого порядка допуска» заявил президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун.

В настоящее время руководство аэровоздушных гаваней в числе прочего взимает с авиаперевозчиков плату за эксплуатацию аэровокзальным комплексом, взлет-посадку и обслуживание пассажиров. В результате всех доплат авиакомпании несут огромные расходы.

Инициатива Минтранса может повлиять на сдерживание цен на билеты. Эксперты ранее заявляли, что их стоимость в начале 2019 года должна возрасти на 5-7% из-за нестабильного курса рубля и роста цен на авиакеросин.

Международные авиаперелеты уже подорожали на 25%. Не исключено, что внутренние авиарейсы в течение следующих месяцев тоже вырастут в стоимости на 5-21%.

Темы: Российские авиакомпании, Транспорт, Министерство транспорта РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.01.2019, 15:12
Гость: Трамп

Ну как бы не знаю. Собственного заправщика выбирать. Где как это, но в РФ мне кажется, это будут друзъя-музъя, с канистрами на самосвалах.
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