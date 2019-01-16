Против профессора юрфака возбудили уголовное дело за прогулы

22:56

СПЧ обратился в Следственный комитет и Генпрокуратуру из-за уголовного дела, которое возбудили против профессора, бывшей заведующей кафедрой гражданского права Самарского университета Евгении Трещевой.

В отношении нее возбуждено уголовной дело по ч. 1 ст. 292 (служебный подлог) и ч. 3 ст. 159 (мошенничество) УК. Оперативные действия по делу начинало УФСБ по Самарской области.

Известно, что дело возбудили еще в конце 2018 года. Профессора обвинили в «прогуле» работы.

«Органы квалифицировали мою подпись в табеле рабочего времени сотрудников кафедры, где не было отмечено, что я выезжала за границу на лечение. Дескать, на рабочем месте не была, а зарплату за эти 12 дней получила, следовательно, совершила подлог», – рассказала Трещева порталу «ВолгаНьюс».

Она отмечает, что лекции не пропускала, речь идет о внеурочной нагрузке.

10 января СПЧ заявил, что обратился в Генпрокуратуру и СКР по вопросу защиты Трещевой.

«Защита полагает, что подоплека уголовного преследования проистекает из её принципиальной позиции против объединения Самарского государственного университета со СГАУ им. С. П. Королева, ее открытой полемики на этот счет на собрании СамГУ с бывшим губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. Совет убежден, что такое преследование одного из известнейших российских правоведов, воспитавшей тысячи юристов, за критику недопустимо», – говорится в заявлении СПЧ.

Сначала оперативные действия в отношении Трещевой проводили сотрудники УФСБ, позже материалы передали в СК, сообщает «Право.ру». Трещевой также инкриминируют нанесение государству ущерба в 30 000 руб., после получения заработной платы Трещева вернула около 20 000 руб. в кассу вуза. Пока дело не передано в суд.