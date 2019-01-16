Путин поручил расселить весь дом, пострадавший от обрушения в Магнитогорске

17:06

Президент России Владимир Путин попросил главу Челябинской области Бориса Дубровского расселить весь дом, пострадавший от взрыва в Магнитогорске. Об этом сообщил «Интерфакс».

По словам президента, необходимо пойти навстречу людям и расселить весь дом, причем в короткие сроки.

«Дом нужно расселить», — сказал президент.

Путин отметил, что понимает, какие затраты предполагает размещение жителей многоквартирного дома. По его оценкам, речь идет о более чем одном миллиарде рублей. Финансирование будет осуществлено из трех источников, в том числе регионального и федерального бюджетов. Он также пообещал, что власти проведут переговоры с Магнитогорским металлургическим комбинатом, который «всегда откликается на такие вещи».

Путин в среду проводит встречу с членами правительства, где обсуждается ситуация по взрывам бытового газа в городах Шахты и Магнитогорск.

Ранее, 31 декабря, во время заседания оперативного штаба, президент дал поручение Дубровскому принять решение о расселении при возникновении даже малейших сомнений.

Трагедия в Магнитогорске произошла рано утром 31 декабря. В результате взрыва бытового газа и последовавшего обрушения подъезда погибли 39 человек. После происшествия власти приняли решение о переселении жильцов седьмого и восьмого подъездов дома 164 на улице Карла Маркса.

Кроме новых квартир, погибшим и пострадавшим полагается материальная помощь. Родственники жертв получат по одному миллиону рублей. Пострадавшие могут получить от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, в зависимости от тяжести вреда здоровью.