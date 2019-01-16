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Путин поручил расселить весь дом, пострадавший от обрушения в Магнитогорске

17:06 16.01.2019
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Президент России Владимир Путин попросил главу Челябинской области Бориса Дубровского расселить весь дом, пострадавший от взрыва в Магнитогорске. Об этом сообщил «Интерфакс».

По словам президента, необходимо пойти навстречу людям и расселить весь дом, причем в короткие сроки.

«Дом нужно расселить», — сказал президент.

Путин отметил, что понимает, какие затраты предполагает размещение жителей многоквартирного дома. По его оценкам, речь идет о более чем одном миллиарде рублей. Финансирование будет осуществлено из трех источников, в том числе регионального и федерального бюджетов. Он также пообещал, что власти проведут переговоры с Магнитогорским металлургическим комбинатом, который «всегда откликается на такие вещи».

Путин в среду проводит встречу с членами правительства, где обсуждается ситуация по взрывам бытового газа в городах Шахты и Магнитогорск.

Ранее, 31 декабря, во время заседания оперативного штаба, президент дал поручение Дубровскому принять решение о расселении при возникновении даже малейших сомнений.

Трагедия в Магнитогорске произошла рано утром 31 декабря. В результате взрыва бытового газа и последовавшего обрушения подъезда погибли 39 человек. После происшествия власти приняли решение о переселении жильцов седьмого и восьмого подъездов дома 164 на улице Карла Маркса.

Кроме новых квартир, погибшим и пострадавшим полагается материальная помощь. Родственники жертв получат по одному миллиону рублей. Пострадавшие могут получить от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, в зависимости от тяжести вреда здоровью.

Темы: Магнитогорск, Взрывы и обнаружение заложенных бомб в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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16.01.2019, 21:30
Гость: Россия,высылка журналистки Бойко

в лапы СБУ отольется тебе кровавыми слезами!Если ты,Рассея находишься под ручным управлением президента,то что же нам делать?Мы ждем открытого следствия и суда над лицами,сотворившими этот ужас,Бойко сейчас пытают,а они спокойно ужинают в семейном кругу.Да,Бойко скандальна, нагла и остра на язык,так примите адекватные меры воздействия,но не посылайте в застенки пыточных дел мастеров.Нет слов определить скотство и безответственность российских правителей!Сейчас сообщено об аресте Бойко на Украине,куда ее выслала Россия за административные нарушения общественного порядка.За скандал с соседями на пытки и виселицу!
16.01.2019, 20:59
Гость: славик

Раньше этим занимался местный исполком..
16.01.2019, 19:46
Гость: с Урала

В ответ на петицию из 200 тыс. подписей за расселение дома, губернатор Дубровский сказал, что это "пляска на костях" И на тебе, у начальства другое мнение. Прогадал Дубр. Когда уже его снимут? Ждём не дождёмся. Или за все косяки и махинации повысят и в Москву? Ну и второе - гладко было на бумаге. Куда расселят многоподъездный 10 этажный дом, если уже сейчас проблемы с размещением пострадавших? Выстроить аналогичный дом нужно время. Опять кремлёвский мечтатель витает в дебрях своего подсознания и оторвался от реальности.
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