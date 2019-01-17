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Дерипаска подал иск против Зюганова за слова о «самой крупной афере»

11:08 17.01.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Миллиардер Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства против лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Как сообщили представители бизнесмена, предприниматель требует от политика миллион рублей компенсации за его слова о «самой крупной афере» на заседании Госдумы 9 января.

Зюганов сказал РБК, что судов не боится, а его «юристы разберутся». В Тверском суде «Медузе» не смогли оперативно подтвердить получение иска Дерипаски.

«Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании РУСАЛ, так и всем сотрудникам, причастным к ее созданию и развитию», — сказал представитель Дерипаски.

На первом заседании Госдумы в 2019 году в своем вступительном слове Зюганов посвятил часть речи Дерипаске:

«Самая крупная афера — это алюминиевый бизнес Дерипаски. Сначала заводы украли у граждан, а теперь эти заводы отдали в подчинение англосаксам — это вообще сумасшедший дом! Необходимо расследовать это преступление, потому что это направлено против стратегической политики и безопасности нашей страны. Такое стремление к наживе выглядит все более вызывающим: десять олигархов увеличили за прошлый год состояние на 11 процентов, три главных, самых крупных олигарха хапнули за год в общей сложности 840 миллиардов рублей — это больше, чем нужно на реализацию задач, поставленных в президентском послании, в области образования или науки. Почему бы им не поделиться? Почему бы не принять наши законы: мы, КПРФ, подготовили 12 законопроектов для формирования бюджета развития, этот бюджет уже в этом году мог бы составить 25 триллионов, что позволило бы решить многие проблемы. Надо разобраться со всем этим самым внимательным образом!».

Темы: Бизнес и предпринимательство в России, Партия КПРФ
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Комментарии читателей
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17.01.2019, 15:22
Гость: Гы-гы- Отец-основатель русского алюминия!

Нашли основателя.

Первый в России алюминиевый завод был запущен в годы 1-й пятилетки в городе Волхове (1932).

Этот завод являлся градообразующим, к тому же ему принадлежит звание первого российского алюминиевого завода. Расположенный в городе Волхов (Ленинградская обл.), он на протяжении всей своей 70-летней истории имел возможность пользоваться Санкт-Петербургским и Мурманским морскими портами для отправки произведенной продукции. Кроме того, предприятие окружает разветвленная сеть железных дорог, протянутых во все направлениях.
К сожалению, подобно многим аналогичным производствам, Волховский алюминиевый завод стал испытывать проблемы со сбытом продукции, из-за чего в 2013 году был полностью прекращен выпуск первичного алюминия. Руководители предприятия, которое сегодня входит в состав группы компаний РУСАЛ, приняли решение не закрывать завод, а перепрофилировать его непосредственно для нужд автомобилестроения. Эту работу ОК «РУСАЛ» будет осуществлять вместе с израильскими инвесторами – компанией Omen High Pressure Die Casting.
VolkhOR (или «ВолхОР») – именно так будет называться новое совместное российско-израильское предприятие, созданное на базе Волховского алюминиевого завода.

Получается что ДЕРИПАСКА И другие ВЫВОДЯТ ДЕНЬГИ В ОФШОРЫ, а в Россию должны приходить ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ...
Только мне кажется что тут что-то не так???
17.01.2019, 15:22
Гость: Алевтина

О,если бы случилось чудо и суд бы,действительно,состоялся!Может быть этот суд вылился бы в суд над самыми крупными аферистами века и стал бы позитивным поворотным моментом в истории России.
17.01.2019, 15:21
Гость: Гость

Интересно как сработают наши суды учитывая что была сказана правда. Назовут правду ложью? Уверен - да.
Коржаков в своем интервью недавно назвал вещи своими именами: "страну в 90-е поделили между собой кое-кто".
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