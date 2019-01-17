Дерипаска подал иск против Зюганова за слова о «самой крупной афере»

11:08

Миллиардер Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства против лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Как сообщили представители бизнесмена, предприниматель требует от политика миллион рублей компенсации за его слова о «самой крупной афере» на заседании Госдумы 9 января.

Зюганов сказал РБК, что судов не боится, а его «юристы разберутся». В Тверском суде «Медузе» не смогли оперативно подтвердить получение иска Дерипаски.

«Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании РУСАЛ, так и всем сотрудникам, причастным к ее созданию и развитию», — сказал представитель Дерипаски.

На первом заседании Госдумы в 2019 году в своем вступительном слове Зюганов посвятил часть речи Дерипаске:

«Самая крупная афера — это алюминиевый бизнес Дерипаски. Сначала заводы украли у граждан, а теперь эти заводы отдали в подчинение англосаксам — это вообще сумасшедший дом! Необходимо расследовать это преступление, потому что это направлено против стратегической политики и безопасности нашей страны. Такое стремление к наживе выглядит все более вызывающим: десять олигархов увеличили за прошлый год состояние на 11 процентов, три главных, самых крупных олигарха хапнули за год в общей сложности 840 миллиардов рублей — это больше, чем нужно на реализацию задач, поставленных в президентском послании, в области образования или науки. Почему бы им не поделиться? Почему бы не принять наши законы: мы, КПРФ, подготовили 12 законопроектов для формирования бюджета развития, этот бюджет уже в этом году мог бы составить 25 триллионов, что позволило бы решить многие проблемы. Надо разобраться со всем этим самым внимательным образом!».