Чубайс своего добился: Электроплитка станет дорогим удовольствием

Введение социальной нормы энергопотребления заставило бы экономить даже на утюгах и чайниках

© KM.RU, Алексей Белкин

Согласно плану Минэкономики, ныне существующий тариф сохранится лишь для тех домохозяйств, кто расходует менее 300 кВт/ч электроэнергии в месяц. Он будет именоваться базовым.

Тем, кто потребляет от 300 кВт/ч до 500 кВт/ч, придется платить уже по повышенному тарифу. А свыше 500 кВт/ч — по «экономически обоснованному». То есть, самому высокому.

Льготные тарифы для горожан — владельцев электроплит и жителей села, отменят. Обещают, что не сразу — процесс растянут до 2033 года. Сейчас для них действует коэффициент 0,7.

При этом дома, не подключенные к сетям теплоснабжения (обогреваемые электрокотлами) смогут расходовать на порядок больше — 3300кВт/ч. Таких, правда, немного.

Необходимость изменения тарифов власти обосновывают общественным благом. Мол, небогатое большинство будет платить как прежде, а состоятельные граждане, потребляющие много электроэнергии, по повышенной ставке.

Вот только настораживает, что инициатором и идеологом новой меры стал «старый друг» россиян Анатолий Чубайс, от которого после ваучерной приватизации 1990-х ничего, кроме афер и подвохов, не ждут.

«Низкая цена на электроэнергию равна энергорасточительности», — провозгласил он на последнем Гайдаровском форме и предложил ввести, наконец, дифференцированный подход для граждан.

По словам Чубайса, за последние 10 лет правительство пять раз подходило и отходило к реализации этой меры. «Кажется, сейчас ситуация сдвинулась с мертвой точки», — порадовал гуру приватизации. Действительно, на 23 января запланировано заседание правительства на эту тему.

Обращает на себя внимание, что незадолго до выступления Чубайса на Гайдаровском форуме в российских СМИ появились публикации, где со ссылкой на финскую журналистку Анну-Лену Лаурен россиян упрекали в бездумном расходовании электроэнергии.

Кроме того, в рунете замечены публикации с обвинениями россиян в «отоплении без надобности». Причем, от имени другого финского журналиста — Юсси Конттинена. У Чубайса что, контракт с финнами на пиар-сопровождение?

И значит ли это, что вслед за электротарифами россиянам повысят тарифы на тепло?

— В 2013—2014 году в некоторых регионах России была введена соцнорма в виде эксперимента, — напомнила «СП» исполнительный директор «Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева. — Там не было никакой эффективности. Там, где соцнорма была щадящая — 200 кВт/ч как в Ростове, от ее введения не было никакого толку. А там, где она была низкая, как во Владимире, — 100 кВт/ч, люди стали возмущаться. А ведь будут еще затраты на администрирование.

— В правительстве мечтают отойти от перекрестного субсидирования, когда производственный сектор фактически дотирует потребление граждан…

— Действительно, население России платит меньше, а промышленность больше. Но люди потребляют всего 20% электроэнергии, против 80% в промышленности. Поэтому введением соцнормы устранить перекрестное субсидирование не получится.

А кроме того, в экономике, чем больше потребитель покупает товара, тем дешевле он ему обходится. Почему же в энергетике будет наоборот?

Эксперт Фонда «Институт экономики города» Дмитрий Гордеев считает, что предлагаемая мера противоречит мировой тенденции на повышение энерговооруженности домохозяйств.

— У многих стоят стиральные машины, электроплиты, выпущенные много лет назад. Понятно, у них энергосберегающие характеристики не высокие. Но люди не покупают им на замену новые современные электроприборы, потому что у них нет для этого средств. Они ведь стоят существенно дороже. Теперь их за это будут наказывать.

Кроме того, соцнорма на домохозяйство не учитывает количество проживающих в нем людей. А ведь это могут быть семьи, состоящие из нескольких поколений. Понятно, что один человек в домохозяйстве наверняка уложится в предлагаемые 300 кВт/ч, но если в семье, в одном домохозяйстве будем, например, шестеро — вряд ли. Ведь холодильники и другие потребляющие электроэнергию приборы там будут мощнее или их несколько.

— Почему нет детального обоснования предлагаемой реформы?

— Может быть это лукавство, расчёт на то, что это ни у кого не вызовет вопросов, а может, просто лень делать. Даже при том, что в 80% случаев существуют прямые договоры, энергетики не хотят считать, учитывать членов домохозяйств. Для них это лишнее действие, нагрузка. Просто хотят общаться со счетчиками.

— И еще хотят уйти от перекрестного субсидирования. Впрочем, кажется, это уровень правительства…

— В итоге за все всегда платят граждане. Даже если для промышленности устанавливается другой тариф.

В идеале было бы правильно, чтобы был единственный экономически обоснованный тариф для всех. Кто сколько потребил, столько и заплатил. А те, кто не может платить, люди с низкими доходами, должны получать адресную помощь в виде жилищных субсидий, которые у нас с середины 1990-х годов предоставляются. Этот механизм сейчас очень хорошо отлажен.

— Есть и другая высокая цель, озвученная Чубайсом, — энергосбережение…

— Я не уверен, что за энергосбережение надо бороться введением соцнормы. Такой подход конфликтует с общемировой тенденцией повышения энерговооруженности домохозяйств. Ведь уровень «продвинутости» страны напрямую зависит от уровня потребления электроэнергии.

Кроме того, у нас в стране нет энергодефицита. И наказывать потребителя за то, что он хочет иметь побольше элетроприборов, иметь телевизор в каждой комнате, нельзя. В конце концов, для этого энергетика и существует.

— Логично. Но тогда в чем цель данной реформы?

— Думаю, всё это красивый фантик, под которым скрывается желание получать незаработанные деньги. В регулирующих органах часто работают выходцы из энергоснабжающих организаций. Можно сказать временно откомандированные. Несколько лет поработают, опять вернутся к энергетикам. Естественно при такой системе они заинтересованы в том, чтобы закрывать глаза на нерациональные составляющие тарифа. Очень много обмана.

— Так надо вскрыть обман…

— Обращаю внимание, что общественность не знакома с деталями обоснования предстоящей реформы. Все готовится специализированными структурами, выкатывается в правительство, а дальше уже принимается решение. Все делается келейно, кулуарно. И это неправильно. Должна быть, критика, публичность, конструктивный разговор. Но его нет.

Депутат Госдумы от КПРФ, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Пантелеев не доверяет авторам энергетической инициативы.

— Мое отношение к введению соцнормы абсолютно отрицательное. Там есть угроза для дачников. Для них вроде бы планируется льготы… Но посмотрите, какие люди это все предлагают. Говорить о том, что будет какая-то экономия или эффективность, не приходится. Много лет назад Чубайс уже обещал, что в результате акционирования российской энергетической системы произойдет снижение тарифов. Но мы видим, что они выросли.

Политолог, экономист Василий Колташев видит в реформе тарифов часть более широкой стратегии либерального клана.

— Инициаторы реформы просто пытаются поддержать крупные компании. Они не хотят признать, что относительно дешевая, по сравнению с тем же Евросоюзом, электроэнергия в России — это конкурентное преимущество российской экономики.

Чубайс, который позиционирует себя как либерал, своим предложением демонстрирует, что либералы про нас думают. А думают они примерно так: чернь не может знать своих интересов. Это еще одна демонстрация того, как либералы управляют страной. Мол, все должна решать элита. А элита — это те, кто украл или помогал украсть в 1990-е.

— Похоже, Чубайс по-прежнему остается неформальным лидером российских либералов…

— Он один из уважаемых спикеров. Чубайс уже много лет имеет неплохую репутацию среди тех, кто урвал в 1990-е. Они ценят в нем то, что он дал всем свой кусок. Каждый директор смог схватить свой заводик, магазинчик и т. п. То же касается и владельцев миллиардных состояний.

То есть Чубайс в их глазах — честный либеральный менеджер, который обобрал народ в интересах верхов. При этом он чувствует, что общество, если говорить обо всей стране, его презирает. Предлагая повысить плату за электричество, он это презрение лишь усугубляет.