Всю правду об экологических протестах в Архангельской области показали на видео

14:23

Жители Архангельской области оказались жертвами манипуляций западных спецслужб и украинских олигархов

Хорошо организованные «стихийные протесты» против экотехнопарка в Шиесе, запущенные по методичкам с Майдана незалежности, щедро спонсируют депутат Европарламента и сбежавший из-под уголовного дела бывший «теневой губернатор» региона.

Ролик, разоблачающий иностранных кукловодов архангельского протеста, стремительно набирает популярность на видеохостинге Youtube.

«В разных районах области, как по команде, вспыхнули якобы стихийные митинги. В соцсетях появились сделанные под копирку группы с эмоциональными и далекими от правды материалами. Всех, кто пытался спокойно обсуждать доводы властей, травили, с ходу объявляя иудами. Кукловодам, разжигавшим мусорный Майдан, диалог был не нужен», - говорится в ролике.

«Защитники природы», как они сами себя называют, не останавливаются на громкой, а зачастую и откровенно бранной риторике. На их счету уже несколько провокаций, от которых страдают те самые местные жители, за счастье которых эти активисты якобы борются.

Так, в поселке Урдома во время встречи с представителями строителей экотехнопарка был обесточен дом культуры. А вместе с ним – больница, школа, детский сад и несколько жилых домов. А несколькими днями ранее «неизвестные» спилили десять столбов на строящейся линии электропередачи. При этом пропал провод с 14 пролетов ЛЭП.

Все эти факты прямо указывают на то, что действиями противников экотехнопарка управляет опытная рука. По данным авторов видеоролика, рука эта принадлежит Виктору Успасских – уроженцу Урдомы, в 90-х годах перебравшемуся в Литву, но сохранившему активы в Архангельской области. После коррупционного скандала Успасских попал на крючок к западным спецслужбам и, по сути, стал их марионеткой. А агентами влияния в Урдоме послужили местные депутаты, журналисты и предприниматели.

Другой след «мусорных протестов» привел на Украину, где от российского правосудия уже несколько лет скрывается Владимир Крупчак.

«В лихие 90-е прибрал к рукам ключевые лесозаготовительные предприятия Архангельской области. Считался теневым хозяином региона. В 2000-е активно, но безуспешно занимался политикой. С целью избежать уголовной ответственности бежал с 300 миллионами долларов на Украину, где вскоре получил гражданство. Через сеть иностранных фирм владеет 64% Архангельского ЦБК и активно финансирует избирательные кампании оппозиционных депутатов. Проживает в Лондоне», - свидетельствуют авторы видеоролика.

Очевидно, пан Крупчак считает запуск «мусорного майдана» хорошим способом отомстить архангельским властям за сорванные планы по раздербаниванию лесной отрасли. И самое главное – ни ставший депутатом Европарламента Успасских, ни прячущийся за границей Крупчак нисколько не думают о тех, за чьими спинами прячутся – о самих жителях Урдомы, которым появление поблизости экотехнопарка сулит новые рабочие места, крупные инвестиции в социалку и инфраструктуру, да и просто оживление региона с населением в 11 тысяч человек.

Странно, что этого не понимают так называемые активисты. Или, возможно, они все понимают, но деньги зарубежных спонсоров для них важнее благополучия соседей и родственников?

По крайней мере, часть местных жителей вполне допускает возможность того, что финансирование протеста проводят иностранные граждане.

«Если это правда, то что эти люди финансируют протесты то спасибо им за это. Нет свалки на Шиесе!», - пишет в комментариях в группе «Урдома ONLINE» Олег Канаев.

«Да и по вопросу поддержки финансами со стороны Крупчака и Успасских- всё прозрачно, в группах были добровольные пожертвования, принять участие мог абсолютно любой человек, вплоть до президента Венесуэлы», - поддерживает Дмитрий Зайцев.



