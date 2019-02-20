Сергей Обухов: «Путин дал понять, что будет сидеть до последнего»

Федеральное послание президента России: делить пирог между олигархами и народом становится все сложнее

В среду, 20 февраля, Владимир Путин в 15-й раз обратился с посланием к Федеральному собранию Российской Федерации. В этом ежегодном публичном обращении к обеим палатам парламента президент традиционно дал оценку текущей ситуации в стране и задал вектор внутренней и внешней политики.



Стоп-кадр из видео

Прошлогоднее послание получилось не совсем обычным — его назвали обращением скорее не к парламентариям, а к международному сообществу, причем весьма недвусмысленным. Значительную часть речи президент посвятил рассказу о новейших стратегических вооружениях страны, отметив, что системы ПРО потенциального противника будут против них бессильны.

Возможно, тогда на содержание послания повлияли грядущие президентские выборы, поэтому необходимо было рассказать об ударных в прямом и переносном смысле успехах. Но после выборов граждан ждало повышение пенсионного возраста, увеличение НДС на 2%, рост цен и замедление роста зарплат. Поэтому неудивительно, что в этом году президент сделал акцент на внутреннем развитии страны, социальной сфере и мерах по росту благосостояния населения, а также нацпроектах и майском указе.

Нынешнее послание можно разделить на три блока — первый посвящен социальной сфере и конкретным проблемам, а также решениям прямого действия, как выразился Владимир Владимирович. Второй — макроэкономике и национальным задачам на ближайшие годы, ну а третий — внешней политике.

Первый блок президент начал с демографии или, как он сформулировал, с поддержки семей. В послании Путин озвучил немало шагов, которые должны улучшить благосостояние многодетных семей и, соответственно, побудить людей заводить не одного ребенка, а как минимум три.

Среди мер, названных президентом:

— увеличение выплат на первого и второго ребенка с полутора прожиточных минимумов до двух с 1 января 2020 года. Льготой смогут воспользоваться около 70% семей;

— увеличение пособия для детей с инвалидностью с 5,5 тыс. до 10 тысяч рублей;

— снижение налоговой нагрузки для многодетных семей. В частности, освобождение от налогов 6 соток земли, а также увеличение льготы на имущество для многодетных — вычет из налогообложения 5 квадратных метров за каждого ребенка в квартире и 7 кв. м. в доме;

— распространение программы ипотечной льготы в 6% на весь срок кредита, а не только на первые несколько лет. Для этого из бюджета дополнительно потребуется 7,6 млрд руб. в 2019 году, 30,6 млрд руб. в 2021. Программа может охватить 600 тыс. семей;

— погашение из бюджета 450 тысяч рублей ипотечного кредита, если в семье рождается третий и последующие дети. Это решение должно быть введено задним числом с 1 января 2019 года;

— распространение ипотечных льгот для многодетных и на индивидуальное жилищное строительство.

После этого Владимир Путин заговорил о борьбе с бедностью. «У нас слишком много бедных», — признал президент, и предложил выходить из этой ситуации с помощью такого механизма поддержки, как социальный контракт.

«Государство помогает в трудоустройстве, повышении квалификации, дает средства для собственного дела или подсобного хозяйства, и средства немалые. При этом человек берет на себя обязательства — пройти повышение квалификации, содержать семью и детей», — пояснил Путин. За пять лет такой поддержкой смогут воспользоваться 5 млн человек. Со следующего года правительство должно начать работу с регионами по внедрению такой программы.

Кроме того, президент предложил ввести ипотечные каникулы для людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации и оставшихся без источника дохода. ЦБ и правительству лидер поручил навести порядок на рынке микрокредитования, а властным структурам в целом наказал «дойти до каждой нуждающейся семьи», находя к ним индивидуальный подход.

После этого президент говорил о здравоохранении и образовании, анонсировав расширение программы «Бережливая поликлиника», увеличение расходов на борьбу с онкозаболеваниями, расширение возрастного ценза программы «Земский доктор» и старт аналогичной программы для учителей, дальнейшую цифровизацию в школах и поликлиниках и так далее.

Среди системных проблем, которые необходимо решить в нашей экономике, президент назвал:

— опережающий рост производительности труда, увеличение несырьевого экспорта в полтора раза за шесть лет;

— улучшение делового климата и рост инвестиций;

— снятие ограничений для экономики;

— подготовка кадров.

После этого президент перешел к любимой теме — внешней политике. «Россия была и будет суверенным независимым государством, это аксиома. Либо таким, либо ее не будет», — сказал он.

Ясно, что этот блок был направлен на внешнюю аудиторию, для внутренней же основной была именно первая часть послания, посвященная решению социальных проблем.

На словах все звучит хорошо: у многодетных семей скоро будет не жизнь, а сахар; всех бедных индивидуально выслушают, обогреют, выучат и помогут; в больницах все станут квалифицированными и вежливыми, а попасть туда можно будет в любое время без проблем; школы будут современными, эффективными и с быстрым интернетом.

На практике же о борьбе с бедностью, создании эффективной системы здравоохранения, улучшении образования, поддержке многодетных семей мы слышим последние 20 лет. Но даже несмотря на «тучные» нулевые эти проблемы в полной мере решены не были, а в последние годы даже власти признают, что ситуация во многих сферах ухудшается.

Реальные доходы населения падают пятый год подряд, за чертой бедности в 2019 году оказалось уже почти 20 миллионов человек по сравнению с 15 млн. в 2013-м. О здравоохранении вряд ли нужно говорить кому-то, кто имел несчастье болеть в последние годы.

Возможно, объявленные президентом меры и национальные проекты смогут, наконец, стать, переломной точкой, после которой дело пойдет на лад?

Президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич сомневается в том, что это произойдет, потому что без кардинальной перестройки системы российской экономики все эти декларации останутся только красивыми словами.

— Никаких оснований для прорыва и изменений в лучшую сторону, о которых говорил президент, нет. Непонятно, каким путем они собираются этого достичь, если проблемы, которые возникли далеко не сегодня, не решили даже в прошлые годы, когда у нас были большие деньги.

Если экономическая политика не изменится, в экономике будет оставаться все меньше денег. И делить их станет все сложнее. А все заявления президента адресованы как раз к дележке — надо дать детям, надо дать бедным.

Страна трактуется, как некий собес — есть нахлебники с разных сторон, которым нужно что-то дать. Но нет разговоров о том, откуда все это появится, где источники экономического роста, развития предпринимательства и занятости.

Государство само по себе не может потянуть все эти расходы. Если оно будет нести военные расходы, да еще и раздавать деньги, оно вряд ли будет еще и инвестировать — это утопия. Значит, люди тоже должны что-то делать, у них должна быть возможность зарабатывать.

Для этого нужны изменения в промышленной и конкурентной политике, необходимо обеспечить доступ в различные сектора экономики новым участникам, малому и среднему бизнесу. Это позволило бы десяткам миллионов людей влиться в экономику. Потому что если никто не зарабатывает, раздавать всем деньги будет очень сложно, особенно в ситуации, когда их становится все меньше.

— Почему это не делается?

— Потому что никто не соберется менять сложившуюся олигархическую структуру экономики, которая не предусматривает возможности самостоятельного заработка для людей. Узкий круг людей жирует, а все остальные трактуются как нагрузка, которой нужно время от времени подкидывать какие-то средства, чтобы они не совсем нищенствовали.

— А в том, о чем говорил президент, нет выхода из этой ситуации?

— У нас нет программы реформ, нацеленных на развитие бизнеса и предпринимательства, нет стратегии экономического роста, которая бы обеспечила использование всех человеческих ресурсов и потенциала страны. Сейчас, по сути, экономика работает на десятую часть своего потенциала. Монополизация структуры управления и всех сфер экономики тормозит развитие страны.

Экономическая политика должна быть направлена на разрушение этой архаичной полуфеодальной структуры, изменение мотивации всех участников хозяйственной деятельности в сторону эффективности, производительности и конкурентоспособности. Но этого нет.

Предполагается, что те же люди, которые уже довели экономику до тяжелого состояния, и дальше будут ей руководить, причем как министры, так и олигархи, которые рулят всеми сферами и подавили все живое.

— В каком смысле «подавили все живое?

— Правительство изымает деньги из экономики, посадив страну на 40 долларов за баррель. Остальные средства из экономики изымается и направляется в ФНБ. Это позволяет им оперировать гигантскими суммами, которые в бюджете никак не отражены. Они то появляются, то исчезают, и зависят только от властей.

За счет этого они хотят решить все проблемы, в том числе с инвестированием, хотя это самый плохой и нетранспарентный из всех возможных способов. Но их устраивает система, когда деньги крутятся в правительстве, которое стало главным предпринимателем в стране. При этом ни перед кем не отчитываясь, что приводить к чудовищной неэффективности и невозможности понять, куда эти деньги вообще деваются.

И уже из этой черной дыры деньги должны выдаваться на благие дела. Но при этом народ живет хуже, ему нужно выбивать деньги из этой дыры, и с каждым годом это становится все сложнее делать. Несмотря на это, у нас дискуссия об экономической политике фактически прекращена, и другие варианты не рассматриваются, к сожалению.

Так что я считаю, что социальная часть послания президента — это просто благие пожелания. Пирог не будет расширяться, а проблем станет больше. Люди беднеют, по мере роста потребностей они станут больше апеллировать к государству, требовать дать им то и это, что приведет к росту социальной напряженности.

— Слушая Путина, так и хочется воскликнуть: вот что рейтинг падающий творит! — комментирует послание президента секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов. — С 11-й минуты выступления началась раздача денег. Браво, русский народ из действующей власти выколачивает себе хоть какие-то послабления!

Понятно, хотя настоящих выборов в стране нет, политическая стабильность нарушена. Рейтинг главы государства падает, что создает риски для системы. И поэтому рейтинг надо укреплять.

За счет чего это делается? В администрации президента посмотрели, где наибольшие электоральные потери. Это село, малые города и мегаполисы — собственно говоря, здесь наибольшая доля бедных.

Владимир Владимирович, конечно, лукавит, когда говорит, что в 2000-м году в России было 40% бедных, а сейчас всего 19−20%. Если брать за точку отсчета его новое пришествие — 2012 год — то тогда было 10% бедных. Плюс, Росстат обнародовал недавно данные за январь 2019 года, согласно которым снижение реальных располагаемых доходов россиян составило 1,3%. То есть, ситуация с бедными ухудшается.

Хорошо, конечно, что Путин обратил внимание на бедных — но опять это сделано в рамках либеральной «мутоты». Например, президент предложил многодетные семьи дополнительно освободить от налога по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребенка.

Но беда в том, что у многодетных нет хором, как у главы «Роснефти» Игоря Сечина — пятиэтажных квартир по 1299 квадратных метров, с домашним кинотеатром. Так что многие этой новой льготы просто не почувствуют.

Цифры в послании вообще вызывают много вопросов.

Так, Путин предложил освободить от налога на прибыль региональные музеи, театры и библиотеки, сделав эту льготу бессрочной — это позволит экономить 4 млрд рублей ежегодно. Плюс выделить на развитие сельских клубов и домов культуры в рамках нацпроекта «Культура» 17 млрд рублей.

Это здорово, конечно. Но сразу вспоминается, что всего 36 топ-менеджеров «Газпрома», «Роснефти» и Сбербанка получили в 2018 году 11,893 миллиарда рублей дохода. Получается, этих денег хватило бы на целую национальную программу.

Говоря о нацпроектах, президент сказал: «Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти». Но посмотрите еще раз на доходы 36 топ-менеджеров: кто же от такой кормушки добровольно уйдет?!

Кстати, как раз накануне президентского послания стало известно: в Кремле разработали общую для внутриполитического блока администрации президента и вице-губернаторов по внутренней политике систему KPI. В частности, оценивать будут уровень доверия к президенту и губернаторам, вводятся и KPI по выборам.

То есть, оценивать будут явку на выборах и победу прокремлевского кандидата в первом туре. Получается, граждан предлагается немножко подкормить, а администраторов оценивать по тому, как они будут закручивать гайки — это смех сквозь слезы!

— Какую информацию в послании можно считать знаковой?

— Горизонт планирования — несколько раз прозвучало, что речь идет о планах на шесть лет вперед. Путин пообещал в 1,5 раза повысить несырьевой экспорт через шесть лет, реконструировать 60 аэропортов к этому же сроку, а еще выделить 1 трлн рублей на борьбу с онкологией.

Все это превышает официальный срок его президентских полномочий. Тем самым, я считаю, Путин нам говорит: буду сидеть до последнего.

— Решают ли предложения Владимира Путина ключевые проблемы России?

— Ключевая проблема в стране, на мой взгляд — это работающие бедные. И здесь нам президент рассказал, что надо повышать производительность труда — мы это слышим с морковкина заговенья. В мае 2012 года, напомню, Путин пообещал создать в течение шести лет 25 миллионов модернизированных рабочих мест — где они?

Сегодня для работающих бедных у Путина тоже нет решения — он его перекинул на регионы, на индивидуальные программы помощи бедным. А какие индивидуальные программы, если региональные бюджеты разорены?!

Или вот — Путин погрозил пальцем правоохранителям за аресты предпринимателей. Но все понимают, что это проблема системная: правоохранители занимаются «дойкой», и пока не будет преодолено сращивание правоохранителей с теневым бизнесом, ситуация не изменится.

Скажу так: будет смена власти, придет оппозиция, начнет новая метла мести — тогда и будут перемены.

— В нынешнем послании есть плюсы?

— Хорошо, что президент обратился к внутренней повестке — спасибо падающему рейтингу. Хорошо, что есть темы для обсуждения. Хорошо, что премьер Медведев во время послания не спал, как прежде случалось.

По сути, Путин повернулся к электорату, который от него уходит. Но он работает в роли «скорой», которая сначала наехала на толпу, а теперь ее спасает.

Авторы: Андрей Полунин, Анна Седова