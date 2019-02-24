Юрист ФБК Соболь продолжает играть в прятки с журналистами

17:15

Журналисты с 18 февраля не могут дозвониться до юриста так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь

Она не отвечает на звонки и не перезванивает.

Любовь Соболь. Фото из соцсети

Примечательно, что «играть в прятки Соболь продолжает и в день памяти политика Бориса Немцова, традиционно использующийся либеральной общественностью для самопиара. При этом московский митинг, приуроченный к памятной дате, Соболь активно рекламировала в своем Twitter.

Соболь на протяжении нескольких дней остается недоступной для комментариев по поводу скандального «расследования», посвященного ситуации на комбинате питания «Московский школьник». Стоит отметить, что Соболь также перестала писать о «расследовании» в своем микроблоге в Twitter, хотя до 22 февраля делала это ежедневно.

Ранее Соболь отмечала, что после «расследования» она оказалась буквально «завалена» сообщениями негативного содержания в соцсети «ВКонтакте». При этом распространение сообщений она приписывала сторонникам бизнесмена Евгения Пригожина, которого ФБК попытался очернить в своем «расследовании». По словам Соболь, «гадкие» сообщения, которые она получает, якобы свидетельствуют о том, что она «все делает правильно». Однако теперь Соболь, очевидно, не настолько уверена в своей правоте.

Напомним, представителей СМИ интересует вопрос, каким образом в так называемое «расследование» Соболь и блогера Алексея Навального о комбинате питания «Московский школьник», который доморощенные сыщики связывают с именем петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, попал снимок унитаза, с 2011 года известный в Сети как мем об «умытазе».

Кроме того, журналистам интересно, как юрист Соболь, активно нападающая на бизнесмена Пригожина в социальных сетях, все же объяснит свой отказ посетить производство «Конкорд», на котором ей хотели в частном порядке продемонстрировать, чем и как кормят детей в детских садах и школах столицы.

Однако, по мнению журналистов, еще интереснее узнать, как Соболь прокомментирует появление в Telegram-канале «Медиатехнолог» снимков, на которых запечатлено, как она и бизнесмен Пригожин одновременно посещают одну имидж-студию на Невском проспекте в Северной столице.

Стоит отметить, что как раз после публикации этой фотографии Соболь перестала отвечать на телефонные звонки.

Впрочем, в пресс-службе «Конкорда» факт встречи подтвердили. Кроме того, уточнили, что во время встречи с блогером Навальным, которая прошла в петербургской гостинице Sokos в начале этого месяца, блогер вымогал у бизнесмена 300 миллионов рублей.