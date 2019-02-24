Названы потенциальные цели ракет «Циркон» в США

20:16

Пентагон и пункт управления президента США, а также еще четыре американских стратегических командных объекта будут поражены российскими "Цирконами" менее чем за пять минут в случае агрессии США, сообщил канал "Россия-1" в программе "Вести недели".

По данным телеканала, в случае применения против России ракет, в том числе с территории Европы, целями гиперзвуковых "Цирконов" морского базирования станут три цели на Восточном побережье США. В частности - здание Пентагона в Вашингтоне, в котором расположены высшие органы управления вооруженными силами и комитет начальников штабов США, правительственный пункт управления в Кэпмп-Дэвиде, а также пункт управления президента США и командный центр Комитета начальников штабов в Форт-Ритчи штат Мэриленд.

На Западном побережье Соединенных Штатов основными целями названы управление стратегическими наступательными силами Мак-Клеллан в штате Калифорния - и пункт управления ядерными силами Джим-Крик в штате Вашингтон.

Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что в России создается гиперзвуковая ракета морского базирования "Циркон", которая будет иметь скорость 9 махов и дальность полета более тысячи километров, напоминает РГ. "Цирконом" будут вооружены как надводные корабли, так и подводные лодки. Применение таких ракет по территории США станет асимметричным ответом в случае угрозы России со стороны американской системы ПРО в Европе.