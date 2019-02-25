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Телезрителям расскажут о жизни богатейших людей СНГ

18:10 25.02.2019
Фото с сайта stanradar.com
Фото с сайта stanradar.com
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Они начали свой бизнес с нуля, а теперь зарабатывают миллионы. Они преданы своему делу и не умеют отступать. Кто эти люди, и как им удалось добиться такого успеха? Съемочная группа телеканала «МИР 24» проведет время в обществе известных миллиардеров России и других стран СНГ и покажет, как и чем живут успешные предприниматели в цикле биографических фильмов «Герои Евразии». Премьера в эту среду, 27 февраля, говорится в релизе поступившем в редакцию KM.RU.

Аскар Салымбеков родился в высокогорном селе Ат-Баши на границе с Китаем. В детстве его братья играли в футбол, а он подносил мячи, в студенчестве учился на историка и подрабатывал охранником. Сегодня Салымбеков – один из богатейших людей СНГ, владелец рынка «Дордой», крупнейшего в Центральной Азии и одного из крупнейших в мире, и собственной футбольной команды. В открытой им бизнес-школе читает лекции по менеджменту и экономике и считает, что «каждый сам создает свою интересную жизнь».

Его предприятия содержат каждого десятого кыргызстанца, а он продолжает летать экономклассом. Как простой парень из горного села стал миллиардером, на какой риск приходилось идти ради своего места под солнцем и как челноки спасли экономику страны? История успеха кыргызского предпринимателя и мецената в первом выпуске документального цикла «Герои Евразии» на телеканале «МИР 24». В эту среду, 27 февраля, в 7:30.

Темы: События и решения в связи с СНГ, Бизнес и предпринимательство в мире, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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25.02.2019, 22:42
Гость: русский

Они начали свой бизнес с нуля, а теперь зарабатывают миллионы. 

///////

Хорош басни-то рассказывать про "с нуля" и про "заработали". Как всё было мы хорошо знаем - ибо своими глазами этот т.н. "бизнес" (а на самом деле, массовый грабёж и стяжательство) наблюдали.
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