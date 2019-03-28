Михаил Хазин. Борьба кланов или изменение консенсуса

«Давайте смотреть правде в глаза – вся эта история не имеет никакого отношения к конкретным нарушениям закона, допущенным Абызовым»

По вполне понятной причине: он входит в приватизационную элиту России, которая в рамках сложившегося в 90-е годы элитного консенсуса не подлежит уголовному преследованию. Поскольку приватизация (к которой относится и приватизация бюджетных и околобюджетных финансовых потоков) априори считается в рамках логики 90-х «богоугодным» деянием. Поскольку «вбивает гвоздь» в «гроб коммунизма».



Стоп-кадр из видео в YouTube

А потому, главный вопрос, который должен возникнуть по итогам всей этой истории: это борьба конкретных кланов или изменение «консенсуса 90-х»?

Теоретически, похоже на клановую борьбу.

Причем не против Чубайса, а против Медведева. Поскольку в рамках «транзита власти» есть опасения, что он вернётся на пост президента. Ну, или, наоборот, за отказ от позиции преемника получит какой-нибудь бизнес, который сегодня контролируют «достойные и уважаемые», но другие люди.

Ну, например, назначат его гендиректором «Газпрома»... А поскольку Абызова не жалко (в рамках игры такого масштаба), то и никто ни в чем не виноват... Ничего личного только бизнес!

Кстати, в рамках такого подхода понятна и роль Чубайса. Если ему объяснили, где его место на этом «празднике жизни» (Чубайс – это немолодые либералы на КЭФе, он отлично знает, какие вопросы нужно ставить в текущей ситуации), то он вполне трезво и цинично сдаст кого угодно.

Просто он-то понимает, что если для Абызова места нет, то его всё равно сольют. А значит, глупо отказываться оттого, чтобы поучаствовать в этом процессе и получить от него некие бонусы. Если ты откажешься, то другие исполнят.

Это Дворковичу должно быть страшно, поскольку он не имеет ресурсов защиты, а Чубайс просто использует ситуацию, за счёт того, что умеет правильно ставить вопросы и трезво смотреть на Власть.

Но, тем не менее, есть и второй вариант ответа на вопрос. А именно, что имеет место постепенный отход от «консенсуса 90-х».

И дело тут не в том, что приватизацию стали чаще ругать (и перестали хвалить), а в том, что проблема стратегии постепенно выходит на главные позиции. Стране позарез нужен экономический рост, причем не только народу (который хочет кушать и, иногда, размножаться), но и элитам. Которые страшно не любят большие политические риски.

И если лично Путин может строить дальние политические планы в стиле «Российская империя-3» (причем, что характерно, абсолютно трезвые и рациональные), то элиты в целом нуждаются в ресурсах, и для реализации планов «главковерха», и для борьбы друг с другом (движение, как известно, всё, а пищевые цепочки в природе никто не отменял, да и невозможно это в принципе). А вот откуда его взять...

И либеральные элиты (которые в рамках властного консенсуса 90-х как раз за экономический рост и отвечали) оказались в крайне неудобном положении. Люди, которые могут организовать рост в стране есть, но у них две проблемы.

Первое, они не имеют ресурса. Грубо говоря, им нужны довольно значительные свободные финансовые и организационные ресурсы, совокупные объемы которых (с учётом монетизации институциональных задач) оцениваются в несколько сот миллионов долларов. Это не такие уж большие деньги, но беда в том, что как только начинаешь думать, кому и как их давать, вылезает вторая проблема: у этих людей нет соответствующего статуса.

Грубо говоря, сто миллионов долларов – это 6 миллиардов рублей. Их можно дать Мау, можно дать Кузьминову, можно дать каким-то правительственным структурам (то есть Силуанову и Орешкину). Можно дать в Сколково. И что?

В результате вырастет еще пара-тройка Абызовов и несколько десятков жуликов поменьше. Никакой реальной программы и экономического роста не возникнет. А дать человеку несистемному (поскольку системные все либералы, они над этим 25 лет работали) такие деньги просто невозможно.

Вот и получается, что для того, чтобы что-то сдвинуть с места (что понимает даже Чубайс) и обеспечить экономический рост, необходимо непросто очистить места, необходимо поставить соответствующих людей на позиции, которые позволяют официально (или полуофициально) дать им бюджеты в масштабах порядка 10-20 миллиардов рублей.

И это не так-то просто, я вот, например, априори к перспективе получить такой бюджет отнесусь крайне настороженно. И думаю, что не только я. Поскольку окучивают такие бюджеты специально обученные люди (они могут воровать из них меньше, могут больше, могут совсем много, как Абызов и многие другие), которых у меня просто на сегодня нет. И для того, чтобы вырастить их, тоже требуется время. А работать с «чужими» никто не согласится, поскольку риски слишком велики, времени на то, чтобы читать все бумажки, которые придётся главным организаторам процесса подписывать, просто не будет.

Иными словами, необходимо альтернативных людей ввести во власть (в той части, которую сегодня контролирует либеральная команда) и дать им возможность обособиться. И только потом от них что-то требовать. А времени всё меньше и меньше, а людей, которые могут решить задачи экономического роста всё труднее уговорить.

Ну, в самом деле, зачем я вместо Тенерифе буду ночи напролёт проводить совещание с тупыми ворюгами-бюрократами? Да еще и под постоянной угрозой попасть под раздачу, поскольку доносы никто не отменял, как и либеральную «группу влияния» в силовых структурах? Оно мне надо?

Я (и большинство других экспертов - не либералов) давно вышел из возраста, когда человека можно было прельстить личными миллионами. Зачем они мне? Развернуть их в какую-то комфортную жизнь я всё равно не успею, годы уже не те, лучше я половлю тунцов на обычной лодке, чем буду тратить годы на то, чтобы создать инфраструктуру, которая мне принесёт собственную яхту. Зачем она мне в 75 лет? После 50 лет амбиции сильно утихают, куда интереснее становится смотреть на всё это безобразие со стороны.

Отмечу, что предыдущий абзац – это не реакция на старые обиды, это просто личный опыт: мне все труднее находить людей на реализацию моих проектов. Молодые ничего не умеют, учить мне их некогда, старые думают о пенсии. Их ещё иногда можно возбудить, но только за счёт очень качественной работы. И уж точно, они ни за что не будут воевать.

Грубо говоря, я знаю нескольких человек, которых можно поставить на место Мау, но точно знаю их требования, главным из которых будет то, что должны быть уволены все проректоры, все хозяйственники и все гайдаровские завкафедры.

Они не будут заниматься административной войной, они придут только на чистое поле. Воевали они давно и тогда их государство не поддержало, а поддержало гайдаровцев. Теперь они потребуют авансов и довольно больших. Думаю, кстати, что их по этой причине пока и не зовут, рано. А уволить кузьминовых и мау до абызовых в принципе невозможно.

Так что всё непросто сложно, а очень сложно. Но вполне преодолимо, есть даже примеры. Так что будем посмотреть.