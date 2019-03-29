Медведев впервые прокомментировал дело Абызова

17:17

У бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова «был и, видимо, остался определенный конфликт между ним и кредиторами, который, судя по всему, и получил такое уголовно-правовое развитие», считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

Так он впервые прокомментировал уголовное дело в отношении своего бывшего подчиненного, которого задержали и арестовали на этой неделе по обвинению в мошенничестве и создании ОПС. По версии следствия, господин Абызов с соучастниками похитил 4 млрд руб.

«Если говорить о системе "Открытого правительства", то у меня к ней, к работе этой никаких претензий нет»,— сказал премьер в прямом эфире в соцсети «Вконтакте», отметив, что министерство выполняло серьезную и вполне важную работу для страны.

Также премьер-министр высказался и о деле основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Говоря о его аресте, господин Медведев отметил, что «внутри этого конфликта лежит конфликт акционеров, который получил вот такое разрешение». «Если говорить об иностранном инвесторе, то у меня нет информации какой-то точной или определенной, что там происходило»,— цитирует премьера «Коммерсант».

Калви задержали 15 февраля. Следствие утверждает, что банкиры под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный» около 2,5 млрд руб. в 2017 году.

Дмитрий Медведев также рассказал, что не знает деталей уголовного дела и в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. «Он довольно давно ушел с государственной службы, мне трудно комментировать, что конкретно там инкриминируется»,— сказал Медведев.