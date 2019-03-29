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Песков: окончательное решение по ВСМ Москва – Нижний Новгород не принято

13:35 29.03.2019
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент России Владимир Путин еще не принял окончательного решения по проекту строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Нижний Новгород, которая должна стать частью ВСМ Москва – Казань, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Эта информация не совсем соответствует действительности, точнее, не соответствует. Дело в том, что пока разные варианты находятся на стадии проработки, каких-либо окончательных решений не принималось», – приводят его слова «Ведомости».

По словам Пескова, это сложный процесс «с кумулятивным эффектом для экономики целого ряда регионов», поэтому принимать решение по проекту ВСМ «с бухты-барахты» неправильно.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Путин не поддержал проект ВСМ Москва – Нижний Новгород и склоняется в пользу строительства платной автотрассы до Казани. 

Темы: Строительство и реконструкция дорог в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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29.03.2019, 21:26
Гость: Остап

Страна огромна- население небольшое, стареющее и вымирающее. Здесь полезнее собирать население в какие-то узловые центры, дабы люди могли искать себе партнеров и хоть малость размножаться, а не скоростные магистрали строить. Был в своей бывшей деревне, в Черноземье, чернозем в метр глубиной. Деревня умирает, живут в основном , что странно, одинокие мужики. Женщины, как более держащие нос по ветру, уехали туда, где можно выгоднее пристроится. Но власть провела туда газопровод, построила мост, вбухав миллионы. Зачем? Это всё мёртвое. Этих мужиков нужно куда-то в город, любой- и один из десяти даст потомство. А здесь тупо вымрут . Нет здорового цинизма ни во власти, ни в народе. Увы.
29.03.2019, 21:02
Гость: ВВВ

С пенсионеров денег уже не взять, разве что и вовсе им пенсии не платить. Но, как решат кого на бабки опустить, так сразу и примут!
29.03.2019, 17:14
Гость: SL

Кремлевская просрочка тухнет и воняет!
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