Песков: окончательное решение по ВСМ Москва – Нижний Новгород не принято

13:35

Президент России Владимир Путин еще не принял окончательного решения по проекту строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Нижний Новгород, которая должна стать частью ВСМ Москва – Казань, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Эта информация не совсем соответствует действительности, точнее, не соответствует. Дело в том, что пока разные варианты находятся на стадии проработки, каких-либо окончательных решений не принималось», – приводят его слова «Ведомости».

По словам Пескова, это сложный процесс «с кумулятивным эффектом для экономики целого ряда регионов», поэтому принимать решение по проекту ВСМ «с бухты-барахты» неправильно.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Путин не поддержал проект ВСМ Москва – Нижний Новгород и склоняется в пользу строительства платной автотрассы до Казани.