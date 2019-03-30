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Участники «Юнармии» получат дополнительные баллы при поступлении в вузы

18:20 30.03.2019
Фото с сайта yunarmy.ru

Участники движения "Юнармия" получат преимущества при поступлении в вузы - уже более 20 учебных заведений с этого года будут начислять дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения юнармейцев. Об этом в интервью ТАСС рассказал начальник Главного штаба движения Роман Романенко.

"В настоящее время у нас есть договоренности более чем с 20 гражданскими высшими учебными заведениями, которые уже с этого года будут начислять юнармейцам дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения", - сообщил Романенко. По его словам, каждый вуз самостоятельно принимает такое решение и вносит соответствующие изменения в положения о приеме абитуриентов.

Романенко подчеркнул, что движение и дальше будет вести работу по предоставлению преимуществ юнармейцам, в том числе и в военных вузах. 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке президента РФ. Сейчас в его рядах насчитывается более 380 тыс. участников.

Темы: Высшее образование в России
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Комментарии читателей
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30.03.2019, 20:16
Гость: Юдармия

без подачек обойдется!
30.03.2019, 19:53
Гость: Zahar

Юным путинцам все дороги открыты, это вам не юные ленинцы.
30.03.2019, 19:50
Гость: Путиюгенд

настолько туп, что не может поступить в сегодняшние российские вузы?
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