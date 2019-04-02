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Захарова высмеяла «активное укрепление» Украиной границы с Россией

17:25 2.04.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Грандиозный проект Киева «Стена» стал объектом насмешек официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Дипломат пошутила, что руководство страны пытается «удержать электорат» новостями об этапах строительства приграничных укреплений. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее МВД Украины заявило о том, что на реализацию проекта в 2019 году в бюджет заложили 400 миллионов гривен (14 миллионов долларов).

«Решили за три недели успеть предотвратить массовый исход электората? Ведь народ в какой-то момент все поймет, начнет паковаться, а тут им МВД Украины новый пресс-релиз выпустит: „Громадяне, перемога ближе некуда, проект ‚Стена‘ завершен“», — прокомментировала планы Украины Захарова.

Правительство Украины еще в 2015 году утвердило план реализации проекта «Стена», который подразумевал строительство всевозможных укреплений, рвов и заборов на всем протяжении российско-украинской границы.

Закончить строительство планировалось за четыре года. «Стена» должна была обойтись украинскому государству в 4,1 миллиарда гривен (около 150 миллионов долларов). Через несколько месяцев после утверждения планов финансирование было урезано.

На данный момент расследуется уголовное дело по фактам хищения государственных денег, выделенных на укрепление границы.

Темы: Россия, Украина, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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02.04.2019, 23:06
Гость: ser

а-ха-ха, почитав комменты сделал вывод, что КМ нынче самый украинский портал)))))
идите стену строить! балаболите тут)))
02.04.2019, 22:32
Гость: хрень полная

МВД Украины и министр Аваков - антагонисты Порошенко. Весь спич облезлой курицы - бред сумасшедшего
02.04.2019, 21:52
Гость: Она

очень расстроится.
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