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СКР завел дело о коррупции в секретном подразделении МВД

09:35 2.04.2019
Служебные авто СК РФ
© KM.RU, Филипп Киреев
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Следственный комитет расследует уголовное дело о махинациях при закупках спецтехники для оперативно-поискового бюро МВД. Это одна из наиболее закрытых структур полицейского ведомства, которая специализируется на слежке за лицами, представляющими оперативный интерес.

Как пишет "Коммерсантъ", Пресненский районный суд Москвы на два месяца отправил под стражу начальника управления технического и финансового обеспечения оперативно-поисковых мероприятий Сергея Буркова и его подчиненного Степана Уварова.

Оба находятся в звании полковника МВД. По версии следствии, они получили 12 млн руб. взяток за участие в коррупционной схеме с закупками компьютерного оборудования.

Организатором аферы, предположительно, выступил Бурков, узнавший о проведении электронного аукциона по закупке защищенных компьютеров для нужд ОПБ. Он вышел на знакомого бизнесмена Владимира Щербакова и предложил за откат гарантировать победу на торгах.

Уваров был привлечен к махинациям, поскольку в его обязанности входило обеспечение закупок, разработка аукционной и договорной документации, а также заключение госконтрактов.

Полицейские обещали бизнесмену не только завысить стоимость каждой единицы спецтехники, но и обеспечить ее беспрепятственную приемку, даже если товар окажется ненадлежащего качества. Тот согласился. В августе 2018 года компания НВМ, подконтрольная Щербакову, выиграла контракт на поставку 882 компьютеров за 91,46 млн руб.

Бизнесмен передал полицейским сначала 7 млн, а потом – еще 5 млн руб. При получении второго транша в марте 2019 года их задержали. Буркову и Уварову вменили получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК), а Щербакову – ее дачу (ч. 5 ст. 291 УК), пишет "Право.ру".

Предприниматель помещен под домашний арест. Сейчас следствие проверяет другие контракты его компаний с полицейским ведомством. В частности, технику более чем на 100 млн руб. в 2014 - 2018 годах получило бюро специальных технических мероприятий МВД.

Темы: Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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02.04.2019, 11:47
Гость: -1-

ВСЕ МВД НАДО ПОПЕРЕСАЖАТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН, КРЫШЕВАНИЕ ИГОРНОГО БИЗНЕСА, ПРОСТИТУЦИИ, НАРКОТРАФИКА И НАЛИВАЕК!!!
02.04.2019, 11:46
Гость: Путник

Это проявление борьбы с коррупцией или показатель коррумпированности системы?
02.04.2019, 10:42
Гость: гнус

Новость какая!Да в любую госконтору "ткни"(про "отстойники" и не говорю)можно сразу в "участок",далее "по этапу".Либерально-лицемерный "стиль руководства"другого не предусматривает,сплошные "прорывы"...
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