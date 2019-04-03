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Определены самые безопасные регионы России

10:56 3.04.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Чукотка и Ненецкий автономный округ названы самыми безопасным российскими регионами. Рейтинг подготовил RT на основе данных МВД об уровне преступности в 2018 году.

Как выяснилось, на Чукотке и в Ненецком автономном округе в прошлом году было зафиксировано меньше всего преступлений — 748 и 857 инцидентов соответственно. Тройку лидеров замкнула Ингушетия с показателем в 1,6 тысячи преступлений.

В список самых безопасных регионов также вошли Республика Калмыкия (2,7 тысячи преступлений) и Магаданская область (2,9 тысячи).

За тот же период больше всего преступлений было зафиксировано в столичном регионе. Так, в Москве в 2018-м произошло свыше 140 тысяч преступлений, а в Подмосковье 80,2 тысячи. Также в списке есть Краснодарский край (68,1 тысячи), Челябинская область (64,8 тысячи) и Республика Башкортостан (57,4 тысячи).

Между тем в целом в 2018 году в России было зарегистрировано 1,9 миллиона преступлений. Это на 3,3% меньше, чем в 2017 году. Отмечается, что половина всех зарегистрированных преступлений (51,7%) — это хищения чужого имущества.

Темы: Расследование преступлений в России, Статистические данные и прогнозы, Уличная преступность, МВД России
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Комментарии читателей
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03.04.2019, 13:12
Гость: Pupsik

Практика показывает, что относительно безопасно там, где нет значимого количества нарко-гастеров и горных баранов - то есть в глубокой пока еще русской провинции либо в спокойных национальных автономиях типа Калмыкии.
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