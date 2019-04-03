Пенсионный фонд ликвидировал бумажные СНИЛС

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В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).

В ведомстве рассказали, что для вновь зарегистрированных или застрахованных лиц будет просто открываться СНИЛС без выдачи соответствующего удостоверения в бумажном виде. С помощью электронной версии этого документа также можно будет получать необходимые услуги.

«Обычные справки с необходимой информацией будут выдавать в клиентской службе или управлении ПФР», — уточнили в ведомстве, добавив, что нововведение никак не скажется на пенсионном обеспечении.

При этом в пресс-службе Минтруда сообщили, что ранее выданные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования по-прежнему действительны, обменивать их не придется.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении направлений использования информационной базы индивидуального учета. Согласно документу, ПФР открывает индивидуальный лицевой счет на каждого гражданина России и иностранца, который постоянно или временно пребывает на территории страны. Страховой номер счета будет идентификатором физлица при получении государственных и муниципальных услуг.