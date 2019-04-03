]]> ]]>
Главная В России Новости

Пенсионный фонд ликвидировал бумажные СНИЛС

08:43 3.04.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).

В ведомстве рассказали, что для вновь зарегистрированных или застрахованных лиц будет просто открываться СНИЛС без выдачи соответствующего удостоверения в бумажном виде. С помощью электронной версии этого документа также можно будет получать необходимые услуги.

«Обычные справки с необходимой информацией будут выдавать в клиентской службе или управлении ПФР», — уточнили в ведомстве, добавив, что нововведение никак не скажется на пенсионном обеспечении.

При этом в пресс-службе Минтруда сообщили, что ранее выданные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования по-прежнему действительны, обменивать их не придется.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении направлений использования информационной базы индивидуального учета. Согласно документу, ПФР открывает индивидуальный лицевой счет на каждого гражданина России и иностранца, который постоянно или временно пребывает на территории страны. Страховой номер счета будет идентификатором физлица при получении государственных и муниципальных услуг.

Темы: Россия, Пенсионный фонд РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.04.2019, 15:04
Гость: Алекс Дорф

"президент Путин подписал..." очередное фуфло.
Это президент, который создает одни проблемы.
03.04.2019, 14:59
Гость: Как же

я узнаю этот номер, если у меня его нет?!
03.04.2019, 13:49
Гость: Вотонконец

Походу самые лучшие программисты в мире обслуживающие сайт Госуслуг загубят и это начинание...Короче перезагрузил систему на компе, хотел войти на сайт Госуслуг, ан нет. Пришлось менять пароль, но в результате вместо входа почему то получил второй анкаут...Но самое интересное дальше. В помощи-онлайн один из этих геймеров, которые построили сайт наподобие игры с какими-то бл..ть уровнями, радостно сообщил мне, второй анкаут создан для удобства!!! Это апофеоз... Теперь уже не могу зайти не то что на первый-реальный анкаут, но и на второй почему-то доступа нет даже через СНИЛС, система заявляет, что такой анкаут уже есть...круг замкнулся.
Все комментарии (8)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.