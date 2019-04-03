Каждый пятый россиянин оказался без доступа к централизованной канализации

09:31

По данным Росстата, 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации. Большинство таких семей пользуются выгребными ямами, а у 5,8% населения система канализации отсутствует вовсе. Статистика была представлена в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения, ее приводит РБК.

Исследование проводилось с 15 по 29 сентября прошлого года во всех регионах​ России с охватом 60 тыс. домохозяйств на основе личного опроса. Итоги исследования были опубликованы 1 апреля.

Среди жителей села централизованная канализация отсутствует у 66,5 опрошенных, тогда среди горожан эта цифра составляет 9 процентов. 12,6 процента опрошенных рассказали, что не имеют туалета в своей квартире или доме. Им приходится пользоваться общими санузлами или удобствами во дворе.

Среди многодетных семей (с тремя и более детьми) 40,9% не подключены к системе канализации: 29,7% используют выгребные ямы, у 11,2% отсутствует канализация. Это самая высокая доля отсутствия доступа к центральной канализации среди всех социальных групп домохозяйств (молодые семьи, семьи с пенсионерами и т.д.) в исследовании Росстата.

Ведомство уточняет, что по сравнению с 2016 годом ситуация улучшилась, тогда канализация отсутствовала у 23,6 процента россиян.