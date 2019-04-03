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Каждый пятый россиянин оказался без доступа к централизованной канализации

09:31 3.04.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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По данным Росстата, 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации. Большинство таких семей пользуются выгребными ямами, а у 5,8% населения система канализации отсутствует вовсе. Статистика была представлена в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения, ее приводит РБК.

Исследование проводилось с 15 по 29 сентября прошлого года во всех регионах​ России с охватом 60 тыс. домохозяйств на основе личного опроса. Итоги исследования были опубликованы 1 апреля.

Среди жителей села централизованная канализация отсутствует у 66,5 опрошенных, тогда среди горожан эта цифра составляет 9 процентов. 12,6 процента опрошенных рассказали, что не имеют туалета в своей квартире или доме. Им приходится пользоваться общими санузлами или удобствами во дворе.

Среди многодетных семей (с тремя и более детьми) 40,9% не подключены к системе канализации: 29,7% используют выгребные ямы, у 11,2% отсутствует канализация. Это самая высокая доля отсутствия доступа к центральной канализации среди всех социальных групп домохозяйств (молодые семьи, семьи с пенсионерами и т.д.) в исследовании Росстата.

Ведомство уточняет, что по сравнению с 2016 годом ситуация улучшилась, тогда канализация отсутствовала у 23,6 процента россиян.

Темы: Россия, Социальные проблемы в России, Росстат
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.04.2019, 15:23
Гость: Европеец

Если Вы читали Франсуа Рабле (не думал что упрекну русского в незнании классики), знали бы, что для подтирания задницы лучше всего подходит живой циплёнок - мягенткий такой.
03.04.2019, 15:21
Гость: Европеец

Титус !
Я и не подозревал, что у Тебя такое отличное чувство юмора !
03.04.2019, 15:20
Гость: Европеец

Из метро бы в деревне сделали отличную канализацию.
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