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Путин провел переговоры с новым президентом Казахстана

18:17 3.04.2019
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в среду с официальным визитом в Россию по приглашению главы российского государства Владимира Путина.

Это первый зарубежный визит нового главы республики с момента его вступления в должность 20 марта

Токаева встречали заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, посол Казахстана Имангали Тасмагамбетов, глава российского диппредставительства в республике Алексей Бородавкин и глава Департамента госпротокола МИД РФ Игорь Богдашев, сообщает ТАСС.

В рамках встречи главы государств обсудили вопросы двусторонних отношений, сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также региональные и международные проблемы, представляющие взаимный интерес, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что стороны продолжат сотрудничество в рамках Российско-Казахстанской Межправительственной комиссии по комплексу «Байконур», в том числе по реализации совместного проекта создания космического ракетного комплекса «Байтерек».

В ходе переговоров были подписаны следующие документы:

- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан в области газоснабжения комплекса «Байконур»

- Программа совместных действий между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в области развития производственной кооперации

- Двусторонний план сотрудничества между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в области производственной и научно-технической кооперации

Темы: Казахстан, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.04.2019, 21:31
Гость: Которая

вторая справа.
03.04.2019, 20:02
Гость: Александр Павлович

А 30 миллионов долларов подарил?
03.04.2019, 19:29
Гость: Зоя

То Казахстан, то Киргизия.
А когда же Самый влиятельный пригласит к себе на ковер для выволочки Трампа?
И когда он вернет, наконец, России отжатую Америкой Российскую дипломатическую собственность- большое здание Российского консульства в центре Сан-Франциско?
Столько щеки, понимаешь, надувал ...
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