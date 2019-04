Почему русские не хотят жить в России и что с этим делать

10:41

Каждый пятый житель России хочет уехать за рубеж. Но если вам не нравится эмиграция, это значит, что вы просто не умеете ею пользоваться



Молодёжь глядит за рубеж

Управление по Восточной Европе и экс-СССР американской исследовательской компании Gallup опубликовало результаты опроса, согласно которому 20% жителей России хотели бы уехать жить за границу, «если будет такая возможность». Что подразумевается под возможностью, не поясняется, но, по идее, это должна быть возможность купить жильё или оплачивать аренду, а также наличие работы.

Заголовок исследования громкий – Record 20% of Russians Say They Would Like to Leave Russia, то есть «Рекордные 20% россиян говорят, что хотели бы покинуть Россию».

Добавим, что среди опрошенных от 15 до 29 лет таковых уже 44%. Стремятся наши соотечественники в Германию (15%), США (12%), Японию, Канаду, Испанию и Францию (по 4-5%).

При этом основная причина желания уехать совершенно понятна авторам исследования – в весьма лапидарном отчёте слово Putin повторяется 17 раз. К сожалению, респондентов не спрашивали, бывали ли они хоть раз за границей и представляют ли себе особенности жизни там.

А ведь только в этом случае стало бы ясно, стремятся люди откуда-то или куда-то. А это, согласитесь, существенная разница. Ведь, уехав от «страшного полицейского террора», можно попасть в совсем уж альтернативную реальность.

Кстати, не врут ли нам американцы? Видимо, нет. Десяток процентов туда-сюда – это, конечно, святое, но проблема действительно существует.

Почти столь же шокирующими цифрами недавно огорошил нас ВЦИОМ – вполне себе государственный проект, работники которого хорошо знают, что нужно патрону. Но пресс-релиз от 2 июля 2018 года – один из немногих случаев, когда они вынесли на свет Божий совершенно удивительные результаты, прямо противоречащие государственной информационной политике: «Каждый третий опрошенный в возрасте от 18 до 24 лет хотел бы уехать из России на постоянное место жительства за рубеж».

Gallup и ВЦИОМ одновременно ошибаться не могут.

Обратный билет

Одной из главных стратегических ошибок Советского Союза был фактический запрет на эмиграцию с условным исключением для Израиля. Не надо удерживать человека, который тебя больше не любит, – ничего хорошего из этого не выходит ни в браке, ни в государственном строительстве.

Во многом именно «отказники» и люди, заведомо не имевшие шансов уехать, сформировали ту диссидентскую колонну, которая исподволь подточила постаревшее советское древо. А на официальном уровне старательно формировали однозначно отрицательное отношение к эмиграции, которого не было в царской России.

«Вижу лица, изобличающие / то, что совесть у них нечиста. / Жалкий вид у вас, получающие / заграничные паспорта», – писал свободно разъезжавший по миру, разумеется с загранпаспортом, «опальный поэт» Евгений Евтушенко о Кубе, но имел в виду, безусловно, и Советский Союз.

Вот и сейчас слово «эмигрант» имеет отрицательную коннотацию в глазах большинства наших соотечественников. В том числе, кстати, и желающих уехать – причудливы изгибы человеческой психики! А вот в руководстве России сформировалось куда более правильное отношение к эмиграции: главное – не мешать.

Важно и то, что наша страна стала намного добрее. Из СССР уезжали навсегда, безвозвратно – «прощайте, друзья», а из России – «как получится», «если что, вернёмся», «до встречи».

То есть страшный Putin, от которого необходимо бежать, почему-то не закрывает проход ни в ту, ни в другую сторону. Легко думать об эмиграции, когда знаешь, что можешь вернуться. «Билеты в один конец» пользуются куда меньшим спросом.

Утечка мозгов и остального

Не будем отрицать очевидное – профессиональная эмиграция является серьёзнейшей проблемой России, и утечка мозгов действительно имеет место.

Государство выделяет значительные средства на поддержку науки, но до рядовых исполнителей, так сказать, солдат этой армии, деньги не доходят совсем: всё оседает в карманах администраций вузов, НИИ, инноцентров.

Мы хорошо знаем, как рисуются средние зарплаты по школам и больницам, но точно такая же ситуация сложилась и в науке. И в этой ситуации эмиссары американских и китайских организаций умело вычисляют полезных людей, которые смогут заработать существенные деньги для их хозяев.

Но мнение о том, что «из России бегут профессионалы», не выдерживает критики. Верная формулировка: уезжают и профессионалы тоже.

Ценные специалисты – не более чем одна десятая потока мигрантов, то есть до 20-30 тысяч человек в год. Во-первых, потому что по-прежнему существенен отток по национальному признаку (евреи, немцы). Во-вторых, специалисты чаще всего уезжают с членами семьи.

В-третьих, велико число рантье – людей, скопивших определённый капитал или имеющих достаточно существенный пассивный доход для того, чтобы променять сырое московское небо на ласковые адриатические волны.

В-четвёртых, многие, особенно слабый пол, выбирают такой способ отъезда, как брак с иностранцем, где если и нужен профессионализм, то весьма специфический. Ну и наконец, на низкоквалифицированных работах от Европы до Австралии наряду с укрепившимися в этой нише украинцами несложно встретить русских мигрантов.

С эмиграцией надо работать

Вот только получать от этого какую-то выгоду мы не умеем. А ведь правильное использование диаспоры – важнейший элемент современной политической стратегии. Экономика Армении и Таджикистана практически целиком держится на деньгах, которые вкладывают, а проще говоря, присылают соотечественники из-за рубежа.

Заметную роль такие средства играют в экономике Украины, Израиля, Индии, ряда других стран. Есть аналогичные процессы и внутри нашей страны: так, северокавказские республики во многом держатся на деньгах диаспоры, находящейся в Москве и других крупных городах России.

Кроме того, эмигрант, хочет он того или нет, – всегда агент влияния. Другой вопрос, чьим будет это влияние.

«Мы пошлём в Америку ещё двадцать миллионов русских и изберём там своего президента!» – обещал Владимир Жириновский в своей исторической багдадской речи.

К сожалению, двадцати миллионов мало: на данный момент даже все вместе русские не смогли бы избрать президента США. Но логика в подобном предложении есть – собственно, Китай примерно так себя и ведёт.

Хуацяо, то есть эмигранты, согласно закону Китая, должны «сохранять родственную связь с китайским народом» даже в случае смены гражданства. Такая связь подтверждается символической суммой, которую хуацяо ежемесячно вносят в бюджет родины.

Эти люди однажды уже проявили свою сплочённость, когда все вместе пришли и проголосовали за баскетболиста Яо Мина на выборах в команду Матча звёзд НБА 2005 года, с лёгкостью установив рекорд по числу голосов за одного игрока. Хотя в целом китайцам баскетбол неинтересен. Точно так же весьма пассивная в политике китайская диаспора однажды придёт на выборы президента. Страну подставьте сами.

Есть и обратный процесс, который тоже нельзя не учитывать: уехавшие формируют у иностранцев мнение о своей родине.

Тургенев и Достоевский, Шагал и Стравинский, Шарапова и Новосёлов – все они в известной мере посланцы нашей страны, добровольные или вынужденные; по ним судят о России.

А ведь заметная часть эмигрантов не только внимательно следит за происходящими в России процессами, но и сочувствует им – это отмечала, например, даже далёкая от симпатий к Кремлю журналистка Жанна Немцова.

Многие эмигранты вносят существенный вклад в нашу экономику – просто потому, что, добившись успеха, начинают торговать с Россией, размещать здесь заказы и так далее.

Они работают советниками мировых гигантов, работающих на нашей территории. К сожалению, эти же люди лучше всех знают, как обманывать своих бывших соотечественников, но это уже обратная сторона медали.

Об иммигрантах

Людей в нашей стране не хватает, но миграционный баланс у России положительный – уехавших заменяют приезжие, главным образом среднеазиаты. Они представляют собой, с одной стороны, отличный демографический ресурс, с другой – культурную угрозу.

И здесь очень важна работа по ассимиляции приезжих – работа, которую должно вести не МВД, а всё наше общество, в особенности деятели культуры и Церковь. Активная просветительская и миссионерская деятельность среди приезжих – единственная возможность включить «новых российских» граждан в наше общество, а не получить изолированную и опасную диаспору, контролируемую извне. Только так мы можем обернуть естественную миграционную активность в свою пользу.

Уезжать будут всегда и отовсюду. В любой стране есть недовольные, всегда есть романтики, не снижается процент наивных глупцов. В нашем случае к этому добавляется тяжёлый климат: как бы ни расцвела Россия, кто-то всегда будет тянуться из неё на тёплые воды – по крайней мере до тех пор, пока её южная граница не дотянется до Индийского океана.

Препятствовать этому процессу не стоит, а вот создавать в собственной стране условия для умных и знающих людей мы обязаны.

