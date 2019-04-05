Беды российской демографии: срочно нужны «не косметические» меры

Татьяна Голикова пожаловалась на рост смертности и снижение рождаемости, а также на то, что жительницы РФ отправляются в роддома в слишком зрелом возрасте



© KM.RU, Алексей Белкин

О непростой ситуации, сложившейся с демографическими показателями в нашей стране, поведала парламентариям и своими коллегам-чиновникам в ходе «правительственного часа» в Госдуме вице-премьер Татьяна Голикова. По словам заместителя главы правительства, численность населения РФ в 2018 году уменьшилась на 99,7 тыс. человек, а смертность выросла в 32 регионах.

По ее мнению, добиться улучшения демографической ситуации сегодня непросто – ведь количество женщин «репродуктивного возраста» в РФ составляет всего около 35 млн. А первый ребенок у них чаще всего появляется в возрасте 24 – 25 лет (для сравнения: до середины 1990-х 60% россиянок рожали еще до 24-х). Поздние первые роды, соответственно, снижают шанс появления в семье второго, а, тем более, третьего малыша.

Утверждения Голиковой в целом подтверждаются статистикой Росстата. По его данным, в 2017-ом рождаемость в стране сократилась более чем на 10% - год стал худшим за целое десятилетие.

В 2018-ом она упала еще на 5,2%. Состоянием на начало 2019-го смертность превысила рождаемость в 1,4 раза. Это, может, и не так катастрофично, как в соседней Украине (там население вымирает почти в 2 раза быстрее, чем рождается), однако все равно – очень мрачно.

Чтобы спасти ситуацию, властям нужно решить прямо-таки философскую задачу – нужно, чтобы россияне жили дольше, а рожали – раньше и чаще.

Конечно, представители российской политической элиты с завидной регулярностью предлагают те или иные механизмы улучшения демографических показателей – от региональных пособий для молодых родителей до небольшого снижения процентов по ипотеке.

Однако достаточно взглянуть еще раз на саму демографическую статистику, чтобы понять – меры уже давно нужны не косметические. Проблема требует радикального, можно сказать. хирургического лечения.

У проблемы рождаемости существует два измерения – материальное и ценностное. Фактически по «демографии» в России наносится двойной удар.

Начнем с материальной составляющей. Самые высокие темпы рождаемости на планете наблюдаются в беднейших странах Африки и Азии. Связано это с целым комплексом причин: высокой детской смертностью, отсутствием навыков контрацепции и культурной традицией, заключающейся в том, что дети работают на своих родителей и кормят их.

Нечто похожее у нас наблюдалось еще в XIX веке. Однако в ХХ столетии ситуация в нашей стране изменилась – благодаря достижениям современной медицины кривая детской смертности резко пошла вниз, а сами родители (да простят меня фанаты «хрустящей булки») в советское время стали более ответственно подходить к вопросу воспитания своих наследников.

Потребительское отношение к подрастающему поколению по большей части сошло на нет. Родители вместе с бабушками и дедушками начали больше думать не о том, что им даст ребенок, а о том, чтобы обеспечить ему нормальное качество жизни и счастливое будущее. При этом в целом население Страны Советов росло потрясающими темпами.

Сегодня мы живем уже в «модернизированном» обществе, и мысль рожать больше для того, чтобы дети нас кормили, кажется нам дикой. Поэтому в ситуации отсутствия уверенности в завтрашнем дне многие родители предпочитают обеспечить всем необходимым одного ребенка, вместо того чтобы рожать большее количество детей с туманными перспективами.

На уровне отдельно взятой семьи такой подход можно считать мудрым. Однако для общества в целом – он катастрофичен.

Ведь если оно не обеспечит себе воспроизводства, то некоторое время спустя столкнется с нехваткой трудовых кадров и защитников, а значит, с большой долей вероятности впадет в состояние кризиса и должно будет уступить свое место на исторической арене кому-нибудь другому.

Таким образом, рожая одного ребенка, ответственные родители не решают проблему его светлого будущего, а просто переносят наступление негативных последствий для своих детей на некоторое время вперед. Однако по-человечески их понять можно.

Когда отец с матерью не уверены в своей способности купить нормальную коляску, расширить квартиру или приобрести качественное детское питание, им становится не до глобальных проблем. О стратегии должна думать политическая элита. Мы хотим, чтобы общество воспроизводилось? Значит должны обеспечить молодым родителям уверенность в завтрашнем дне.

Однако помимо «материальной» у демографической медали есть еще одна сторона – моральная. В Европе достаточно высокий уровень жизни, однако демографические показатели – просто катастрофические, и «староеврпейцев» понемногу начинают вытеснять мигранты.

Это связано в первую очередь с упадком традиционных ценностей, победой культа индивидуализма, эгоизма и гедонизма или, проще говоря, распущенности. Благодаря усиленной пропаганде гомосексуализма, полностью гетеросексуальными считают себя сегодня менее половины представителей британской молодежи.

Ждать в такой ситуации демографических свершений - просто смешно.

У нас же в информационном пространстве в последнее время наблюдается настоящая атака на традиционные и семейные ценности. Даже некоторые из СМИ, связанные с госкомпаниями или имеющие репутацию «охранительных», выдают материалы о «хороших» проститутках и порно-звездах, выводят (не переходя формально черту пропаганды) положительные образы гомосексуалистов, едко высмеивают сторонников супружеской верности, представляя их ревнивцами.

На одном топовом канале в ток-шоу смакуют подробности сексуальных отношений с несовершеннолетними, на другом – с утра и до ночи идут сериалы и юмористические передачи, забитые не особо интеллектуальными шутками «ниже пояса» и доказывающие, что образ жизни, которому наши родители могли дать исключительно нецензурные характеристики, это абсолютно нормально.

Растущие, словно грибы после дождя, интернет-сообщества типа «чайлдфри», «яжемать» и другие им подобные представляют семью и ее ценности никому не нужным смешным рудиментом. Их лозунги: «Живи для себя» и «Ты никому ничего не должен». На концерты музыкальных групп, пропагандирующих подросткам наркоманию, суицид и сексуальные извращения, набиваются полные клубы. И какой ответ от государства мы видим?

Мягкое осуждение и робкие вылазки силовиков, прикрывающихся борьбой за противопожарную безопасность? Шоу, в котором недавно жестоко поглумились над героями Советского Союза, живет и процветает. Исполнители, призывающие детей «скорее умереть», работают над новыми проектами и появляются на федеральных каналах.

Льготная ипотека и пособия на первого ребенка – это просто замечательно. Однако для того, чтобы реально изменить ситуацию, стране нужно гораздо большее.

Во-первых, ощущение у молодых родителей уверенности в завтрашнем дне, создание такое экономической ситуации, в которой среднестатистическая семья будет знать, что отправить сразу троих сытых, одетых и обутых детей в школу ей гарантированно будет по силам.

А во-вторых, четкий курс на защиту традиционных семейных ценностей. Причем уверенный, без всяких «шаг вперед, два шага назад». Власти Германии или США спокойно запрещают все, что они считают антиобщественным или деструктивным, и никто по этому поводу даже пикнуть не смеет.

У нас же жалобы на демографические проблемы сюрреалистично звучат на фоне безнаказанной работы антиродительских интернет-сообществ, промывающих мозги миллионам подростков.