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В Кремле отреагировали на желание каждого пятого россиянина уехать из РФ

14:30 5.04.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Соцопрос, согласно которому 20% россиян хотят эмигрировать, породил дискуссию в Сети. Но вот в Кремле он не вызвал беспокойства. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот показатель далеко не самый высокий в сравнении с другими странами.

«Эти исследования проводят разные компании в разных странах мира. Это далеко не самый высокий показатель, например, количество американцев, которые хотят эмигрировать из США, гораздо больше, чем одна пятая», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Представитель Кремля добавил, что это «обычный процесс»: кто-то предпочитает «более подвижный» образ жизни, другие — менее.

«Это нормальная тема для социологических исследований, но к таким результатам нужно относиться с известными допусками», — подчеркнул Песков.

Опрос проводила социологическая служба Gallup с июня по октябрь 2018 года. Респондентам задавали вопрос: «Если бы у вас была возможность, хотели бы вы навсегда переехать в другую страну, или остались жить в России?» Самой инициативной группой оказалась молодежь в возрасте от 15 до 29 лет. В этой категории эмигрировать желают 44% опрошенных. В возрастной группе 30-45 лет таких оказалось 22%, а в возрасте 46-60 лет — всего 9%.

При этом самой популярной страной для эмиграции у опрошенных стала Германия. Туда хотят уехать 15% респондентов. Следом идут США с результатом в 12%. По пять процентов набрали Япония, Канада и Испания. Четыре процента респондентов хотят переехать во Францию.

Темы: Социальные проблемы в России, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Комментарии читателей
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06.04.2019, 03:58
Гость: Евгений В

Он с младенчества ни когда не был первым, он всегда был только на подхвате у кого то. Это понятно даже по открытой "для всех" биографии. Он всегда носил чей то портфель. И сейчас, он даже Медведева, который явно не на своем месте, не может снять без разрешения, особенно это стало заметно сразу после выборов. Он совершенно своим словам не хозяин, в чем и причина его постоянной лжи, взять хотя бы последнюю пенсионную реформу.
06.04.2019, 00:29
Гость: Гость:

Куплю корову 2-хлетку симментальской породы. А вы зачем тута?
06.04.2019, 00:08
Гость: Медведевская абызовщина

И эти либерасты еще смеют обвинять Сталина в репрессиях, в которых пострадало много людей... Сталин, по сравнению с либеральным геноцидом народа, просто паинька! У Сталина была гражданская война и кровавая отечественная, а в мирное время население увеличивалось. У Сталина и цены снижались, у либерастов они только растут! Нынешняя власть - угроза существованию миллионов россиян!
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