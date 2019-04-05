В Кремле отреагировали на желание каждого пятого россиянина уехать из РФ

14:30

Соцопрос, согласно которому 20% россиян хотят эмигрировать, породил дискуссию в Сети. Но вот в Кремле он не вызвал беспокойства. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот показатель далеко не самый высокий в сравнении с другими странами.

«Эти исследования проводят разные компании в разных странах мира. Это далеко не самый высокий показатель, например, количество американцев, которые хотят эмигрировать из США, гораздо больше, чем одна пятая», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Представитель Кремля добавил, что это «обычный процесс»: кто-то предпочитает «более подвижный» образ жизни, другие — менее.

«Это нормальная тема для социологических исследований, но к таким результатам нужно относиться с известными допусками», — подчеркнул Песков.

Опрос проводила социологическая служба Gallup с июня по октябрь 2018 года. Респондентам задавали вопрос: «Если бы у вас была возможность, хотели бы вы навсегда переехать в другую страну, или остались жить в России?» Самой инициативной группой оказалась молодежь в возрасте от 15 до 29 лет. В этой категории эмигрировать желают 44% опрошенных. В возрастной группе 30-45 лет таких оказалось 22%, а в возрасте 46-60 лет — всего 9%.

При этом самой популярной страной для эмиграции у опрошенных стала Германия. Туда хотят уехать 15% респондентов. Следом идут США с результатом в 12%. По пять процентов набрали Япония, Канада и Испания. Четыре процента респондентов хотят переехать во Францию.