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Володин предложил разрешить Госдуме формировать правительство

13:19 6.04.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что нижняя палата парламента должна участвовать в консультациях при назначении членов правительства. Он предложил внести для этого поправки в Конституцию. 

«Было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная Дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в конституцию»,— цитирует спикера нижней палаты «Коммерсант».

Он отметил, что такая возможность соответствовала бы «принципам должного баланса властей» и обеспечила бы «более высокий уровень ответственности в работе правительства».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, была ли эта инициатива согласована с Кремлем, сказал, что «это новое предложение».

Темы: Государственная Дума РФ, Правительство России
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Комментарии читателей
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06.04.2019, 23:04
Гость: кадет

Ура! Наконец-то. Первое и главное предложение - Правительство космополитов Медведева в отставку. Далее полное реформирование ЦБ. Далее изгнание из бизнеса все олигархические сырьевые кланы космополитов и лже-либералов.
06.04.2019, 20:56
Гость: вот только в отставку

Чудны дела !
В других страна бывает министры и даже правительства в полном составе уходят в отставку, а тут ни само не может уйти и отправить енр никто не может...
06.04.2019, 20:49
Гость: не предатель Сталин,

создавший монстра Украину и своими бездарными решениями заложившего==

Отклоняетесь от генеральной линии, любезный .))
Не Сталин, а Ленин.
Это мысли Ленина, например об автономизации «заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом»

Царская Россия зашла в тупик, потому стремительно разваливалась — как в смысле управления, так и физически — на части. Как под неё можно было «подложить бомбу»? И зачем? Её (царской России) ведь уже не было, и, понятно, не будет больше. Большевики во главе с Лениным «подобрали» власть в погрузившейся в хаос России.
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