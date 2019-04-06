Володин предложил разрешить Госдуме формировать правительство

13:19

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что нижняя палата парламента должна участвовать в консультациях при назначении членов правительства. Он предложил внести для этого поправки в Конституцию.

«Было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная Дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в конституцию»,— цитирует спикера нижней палаты «Коммерсант».

Он отметил, что такая возможность соответствовала бы «принципам должного баланса властей» и обеспечила бы «более высокий уровень ответственности в работе правительства».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, была ли эта инициатива согласована с Кремлем, сказал, что «это новое предложение».